0.8 % زيادة عن يناير.. تعرف على عدد السيارات الزيرو المرخصة خلال فبراير

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامى للمركبات ‏عن شهر فبراير الماضي، فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامى عليها وتم ‏ترخيصها وكان عددها 56725 مركبة "زيرو"بنسبة ارتفاع 0.8%عن الشهر السابق .

وجاءت عدد ‏المركبات التى تم ترخيصها من خلال التقرير الصادر من الأهرام،‏ 1204 مركبه موديل 2022 و 823 مركبه موديل 2023 ‏و1432 مركبه موديل 2024 و10849 مركبه موديل 2025 و42417 مركبه موديل ‏‏2026.‏

أضاف التقرير أن عدد السيارات الملاكي التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 20598سيارة ‏ملاكي بنسبة ارتفاع 2.37%عن الشهر السابق وجاءت الارقام 116 سيارة موديل 2022 ‏و244سيارة موديل 2023 و422 سيارة موديل 2024 و1862 سيارة موديل 2025 ‏و17954 سيارة موديل 2026 .‏

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 30024 ‏بنسبة ارتفاع 2.91%عن الشهر السابق وجاءت ارقام التراخيص 936 دراجه نارية موديل ‏‏2022 و517 دراجه نارية موديل 2023و 894 دراجه نارية موديل 2024و8545 دراجه ‏نارية موديل 2025 و19132دراجه نارية موديل 2026.‏

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 3570 سيارة بنسبة انخفاض 20.73%عن الشهر ‏السابق وجاءت بيانات التراخيص 50 سيارة نقل موديل 2022 و40 سيارة نقل موديل ‏‏2023و74 سيارة نقل موديل 2024و280 سيارة نقل موديل 2024و3126 سيارة نقل ‏موديل2026. ‏

تربعت شيفورولية قمة الترتيب العام فى عدد المركبات العام حيث بلغت 3222 مركبه وفي المركز ‏الثانى نيسان 2696 مركبه وفى المركز الثالث ام جى 1968 وفى المركز الرابع هيونداى ‏‏1434 مركبة وفى المركز الخامس شيرى 1397مركبة وفي المركز السادس جيتور ‏‏1062 وفي المركز السابع تويوتا 981 مركبة وفي المركز الثامن سوإست 869 مركبة ‏وفي المركز التاسع مرسيدس 839 مركبه وفى المركز العاشر كيا 670مركبة ‏

إحتلت نيسان المركز الأول في سيارات الملاكي 2620 سيارة (واستحوذت صنى على 1944 ‏سيارة ) وفي المركز الثاني ام جى 1968 سيارة ( واستحوذت زد اس على 703 سيارة) اما ‏هيونداى فجاءت فى المركز الثالث 1429 سيارة ( واستحوذت النترا على 469 سيارة ) ‏أما شيرى جاءت فى المركز الرابع 1397 سيارة (واستحوذت شيرى اريزو 5 على 370 ‏سيارة ) وفى المركزالخامس جيتور 1062 سيارة ( واستحوذت داشينج على 225 سيارة ) ‏وفى المركز السادس سواست 869سيارة وفى المركز السابع تويوتا 744 سيارة وفى ‏المركز الثامن مرسيدس 731 سيارة وفى المركز التاسع كيا 670 سيارة وفى المركز ‏العاشر سكودا 660 سيارة وفى المركز الحادى عشر شيفورولية 602 سيارة وفى المركز ‏الثانى عشر فولكس فاجن 586 سيارة والمركز الثالث عشر رينو 567 سيارة وفى ‏المركز الرابع عشر جيلى 558 سيارة وفى المركز الخامس عشر بيجو 472 سيارة ‏

تأتي في مقدمة المركبات النقل ، علامة شيفورلية 2548 سيارة وفي المركز الثاني ايسوزو 176وفى المركز ‏الثالث تويوتا 122 سيارة وفي المركز الرابع مرسيدس 79 سيارة المركز الخامس نيسان ‏‏76 سيارة

كما أكد التقرير أن عدد ‏المركبات الكهربائية فى شهر يناير بلغت 1750 واستحوزت السيارات على 1554 سيارة ‏كهربائية، حيث احتلت ديبال لاول مرة المركز الأول 132 سيارة ثم بى واى دى 120 سيارة ودونج ‏فونج 110 سيارات وفولكس فاجن 97 سيارة ومرسيدس 79 سيارة وروكس 71 سيارة ‏وشيفورولية 43 سيارة واكسبنج 59 سيارة وزيكر 56 سيارة ونيسان 53 سيارة ‏

احتلت وحدة مرور القاهرة الجديدة على المركز الاول فى التراخيص المركبات الزيرو ‏‏2058 ثم مدينه نصر 1565 ثم وحدة مرور 6 اكتوبر 1315 ثم وحدة مرور الحوامدية ‏‏1241 ثم وحدة مرور ابيس 1118 كما سجل منفذ السلوم 7658 مركبه ونويبع2116 ‏وسفاجا 982 وقدبلغت تراخيص عدد المركبات التى تم ترخيصها مستعمله 362902أما ‏المركبات الزيرو 56725مركبة اما المركبات الجمرك 12447‏

بلغت عدد المركبات طبقا لنوع الوقود، فجاءت البنزين 295216 اما السولار 110006اما البنزين غاز طبيعى ‏‏12017 اما الكهرباء 1751 اما الغاز الطبيعى 121سيارة