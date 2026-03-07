قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سباق الأمتار الأخيرة.. 7 أندية تطارد آخر بطاقتين لمجموعة التتويج بالدوري المصري
عمرو موسى: إيران غير مستعدة للاستسلام كما طالب ترامب
موسكو: لم نجبر الطلاب الصينيين في روسيا على الخدمة في الجيش
موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر وعدد أيام الإجازة المتوقعة
موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟
رئيس إسرائيل: جميع الخيارات مطروحة بشأن العفو عن نتنياهو وفق القانون
7 قتلى وجرى في استهداف جوي إسرائيلي لفرق الإسعاف جنوب لبنان
الاحتلال لا يعرف عنها شيئا.. الجامع الأزهر يوضح أخلاق الحرب في الإسلام
الأكبر منذ بدء الحرب .. أصوات انفجارات قوية بخليج حيفا في رشقة صاروخية من حزب الله
بوست صادم .. مي عمر ترد على منشور شماتة في وفاة والدها
حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة
أخطأت تقدير قدرات إيران.. عراقجي يحذر ترامب من عواقب المغامرة العسكرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
0.8 % زيادة عن يناير.. تعرف على عدد السيارات الزيرو المرخصة خلال فبراير

تراخيص السيارات
تراخيص السيارات
كريم عاطف

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامى للمركبات ‏عن شهر فبراير الماضي، فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامى عليها وتم ‏ترخيصها وكان عددها 56725 مركبة "زيرو"بنسبة ارتفاع 0.8%عن الشهر السابق .

وجاءت عدد ‏المركبات التى تم ترخيصها من خلال التقرير الصادر من الأهرام،‏ 1204 مركبه موديل 2022 و 823 مركبه موديل 2023 ‏و1432 مركبه موديل 2024 و10849 مركبه موديل 2025 و42417 مركبه موديل ‏‏2026.‏

أضاف التقرير أن عدد السيارات الملاكي التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 20598سيارة ‏ملاكي بنسبة ارتفاع 2.37%عن الشهر السابق وجاءت الارقام 116 سيارة موديل 2022 ‏و244سيارة موديل 2023 و422 سيارة موديل 2024 و1862 سيارة موديل 2025 ‏و17954 سيارة موديل 2026 .‏

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 30024 ‏بنسبة ارتفاع  2.91%عن الشهر السابق وجاءت ارقام التراخيص 936 دراجه نارية موديل  ‏‏2022 و517 دراجه نارية موديل 2023و 894 دراجه نارية موديل 2024و8545 دراجه ‏نارية موديل  2025 و19132دراجه نارية موديل 2026.‏

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 3570 سيارة بنسبة انخفاض 20.73%عن الشهر ‏السابق وجاءت بيانات التراخيص 50 سيارة نقل موديل 2022 و40 سيارة نقل موديل ‏‏2023و74 سيارة نقل موديل 2024و280 سيارة نقل موديل 2024و3126  سيارة نقل ‏موديل2026.  ‏

واردات السيارات الكهربائية

تربعت  شيفورولية قمة الترتيب العام فى عدد المركبات العام حيث بلغت 3222 مركبه وفي المركز ‏الثانى نيسان 2696 مركبه وفى المركز الثالث ام جى 1968 وفى المركز الرابع هيونداى ‏‏1434  مركبة وفى المركز الخامس شيرى 1397مركبة  وفي المركز السادس  جيتور ‏‏1062  وفي المركز السابع  تويوتا 981 مركبة وفي المركز الثامن  سوإست 869 مركبة ‏وفي المركز التاسع  مرسيدس  839 مركبه وفى المركز العاشر كيا  670مركبة ‏

إحتلت نيسان المركز الأول في سيارات الملاكي 2620 سيارة (واستحوذت صنى على 1944 ‏سيارة ) وفي المركز الثاني ام جى 1968 سيارة ( واستحوذت زد اس على 703 سيارة) اما ‏هيونداى  فجاءت فى المركز الثالث  1429 سيارة ( واستحوذت النترا على 469 سيارة ) ‏أما  شيرى  جاءت فى المركز الرابع 1397 سيارة (واستحوذت شيرى اريزو 5 على 370 ‏سيارة ) وفى المركزالخامس جيتور 1062 سيارة ( واستحوذت داشينج على 225 سيارة ) ‏وفى المركز السادس سواست 869سيارة  وفى المركز السابع تويوتا 744 سيارة وفى ‏المركز الثامن  مرسيدس 731 سيارة وفى المركز التاسع كيا 670 سيارة  وفى المركز ‏العاشر  سكودا 660 سيارة  وفى المركز الحادى عشر شيفورولية 602  سيارة وفى المركز ‏الثانى  عشر فولكس فاجن  586 سيارة والمركز الثالث  عشر رينو  567 سيارة وفى ‏المركز الرابع  عشر جيلى 558   سيارة وفى المركز الخامس عشر  بيجو 472 سيارة  ‏

منصة صناعة السيارات في فرنسا: انخفاض تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 55ر6% في يناير الماضي

تأتي في مقدمة المركبات النقل ، علامة شيفورلية 2548  سيارة وفي المركز الثاني ايسوزو 176وفى المركز ‏الثالث تويوتا 122 سيارة  وفي المركز الرابع مرسيدس 79 سيارة  المركز الخامس نيسان  ‏‏76 سيارة

كما أكد التقرير أن  عدد ‏المركبات الكهربائية فى شهر يناير  بلغت 1750 واستحوزت السيارات على 1554 سيارة ‏كهربائية، حيث احتلت  ديبال لاول مرة المركز الأول 132 سيارة ثم بى واى دى 120 سيارة ودونج ‏فونج 110 سيارات وفولكس فاجن 97 سيارة ومرسيدس 79 سيارة وروكس 71 سيارة ‏وشيفورولية 43 سيارة واكسبنج 59 سيارة وزيكر 56 سيارة ونيسان 53 سيارة ‏

الصين توسع استثماراتها في قطاع السيارات بجنوب أفريقيا

احتلت وحدة مرور القاهرة الجديدة على المركز الاول فى التراخيص المركبات الزيرو ‏‏2058 ثم مدينه نصر 1565 ثم وحدة مرور 6 اكتوبر  1315 ثم وحدة مرور الحوامدية ‏‏1241  ثم وحدة مرور ابيس 1118 كما سجل منفذ السلوم 7658 مركبه ونويبع2116 ‏وسفاجا 982  وقدبلغت تراخيص عدد المركبات التى تم ترخيصها مستعمله 362902أما ‏المركبات الزيرو 56725مركبة اما المركبات الجمرك 12447‏

بلغت عدد المركبات طبقا لنوع الوقود، فجاءت البنزين 295216 اما السولار 110006اما البنزين غاز طبيعى ‏‏12017 اما الكهرباء 1751 اما الغاز الطبيعى 121سيارة

المجمعة المصرية للتأمين التأمين الإلزامى زيرو السيارات الملاكي اسعار السيارات

