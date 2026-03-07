سفير الإمارات في مصر: كلمات محمد بن زايد رسالة طمأنة تعكس الحرص الدائم على أمن الوطن

قال حمد عبيد الزعابي، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، إن الكلمة التي ألقاها رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان حملت الكثير من الصدق والطمأنينة، وعكست حرص القيادة الإماراتية الدائم على أمن الوطن وراحة أبنائه.



وأوضح الزعابي، في منشور عبر منصة إكس، أن كلمات محمد بن زايد جاءت بروح القائد القريب من شعبه، حيث حملت رسالة صادقة مليئة بالمحبة والثقة، مؤكدة أن الإمارات ستظل، بإذن الله، أرض الأمان والاستقرار.



وأضاف أن الكلمة لم تكن مجرد خطاب رسمي، بل رسالة إنسانية شعر بها كل إماراتي ومقيم، تعكس وقوف القيادة إلى جانب شعبها واستماعها لهم، ووضع الإنسان في قلب كل قرار وخطوة نحو المستقبل.



وأكد السفير الإماراتي أن هذا النهج يمثل أساس قيام دولة الإمارات منذ تأسيسها، وهو نهج يقوم على التلاحم بين القيادة والشعب والعمل المشترك من أجل رفعة الوطن، مشيرًا إلى أن قوة الدولة لا تكمن فقط في إنجازاتها، بل في وحدة مجتمعها والثقة المتبادلة بين القيادة والشعب.



واختتم الزعابي بالتأكيد على أن الإمارات تمضي بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وأمنًا، حاملة معها طموحات أبنائها وأحلام الأجيال القادمة.

رسالة طمأنينة وأمل .. بأن الإمارات ستبقى دائماً بيتاً آمناً لأبنائها، ووطناً يفتخر به كل من يعيش على أرضه ..

حفظ الله الإمارات وقيادتها الحكيمة وشعبها الكريم والمقيمين المخلصين على أرضها الطيبة ..