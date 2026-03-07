قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد جراحة بالأمعاء .. مى عز الدين تغادر المستشفى وتستكمل علاجها بالمنزل
حالتها تحسنت.. زوج مي عز الدين يعلن خروجها من المستشفى
دين على المزاج .. علي جمعة يرد على مرددي شائعة الفجر الكذاب
10 جنيهات .. ارتفاع جديد فى سعر الذهب عيار 21 اليوم 7-3-2026
السعودية: صاروخ باليستي إيراني يصيب منطقة غير مأهولة
من إيقاف لصدمة داخل جدران الاتحاد السكندري بعد قرار الفيفا .. ما القصة؟
محمد فريد: معدل الادخار الحالي 10% فقط ويجب سد الفجوة عبر الاستثمار الأجنبي
اللي هلاقيه فاطر هشلفط وشه .. القبض على حودة كرامة لتحريضه على العنف والبلطجة
أحب أكون أم.. رحمة أحمد: أستمتع بالحياة وتجاوز أي شيء يضايقني
بقوة 760 حصانًا.. مواصفات GMC سييرا الكهربائية وهذا سعرها عالميًا
جدول الليالي الوترية في رمضان 2026 وموعد ليلة القدر في مصر
بعد إيران.. ترامب يلوح بتغييرات كبيرة في كوبا.. ويؤكد: شكلها يقترب من النهاية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

تجاهل يجدد الأزمة بين ياسمين عبدالعزيز ومي عمر لسبب صادم |القصة الكاملة

تقى الجيزاوي

تصاعدت الأزمة بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز و مي عمر بعد سلسلة من الردود النارية على منصات التواصل الاجتماعي بسبب المسلسلات الأعلى مشاهدة ، وبدأ الخلاف  بعدما نشرت ياسمين عبدالعزيز منشورًا عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام، عرضت فيه قائمة بأعلى المسلسلات مشاهدة، وذكرت فيها مي عمر التى حصلت على مركز متقدم ضمن الأسامى الأعلى ترتيبًا

ولكن الأمر تطور سريعًا ، بعد ان نشر محمد سامي  منشور على إنستجرام، علق فيه على ترتيب المسلسلات بشكل ساخر مؤكدًا ان مسلسل “الست موناليزا ” هو الأعلى مشاهدة ، وسريعًا ترد مي عمر على ياسمين عبدالعزيز معتبرة أن الأولى تجاهلت التعزية بوفاة والدها لتتصاعد الخلافات بين الطرفين.

تعليق محمد سامى على منشور ياسمين عبد العزيز 

و ردّ محمد سامي على منشور ياسمين بتعليق وبارك لـ ياسمين على تصدّر مسلسلها «وننسى اللي كان» للقائمة قائلاً: “اللّٰه يبارك فيكي يا ياسو، أخيرا بعد ما عرض موناليزا خلص بيومين كنتى فين من أول رمضان يا غالية ، عارف أن نفسك فى الموضوع ده من واحد رمضان بس النصيب بقى ساعات الواحد يتمنى حاجة يوم واحد ربنا يكرمه بيها يوم ١٦ ، ادعيلي بقى”.


 وأضاف: “أنا اللى أقنعت مى إن الست موناليزا يبقى ١٥ حلقة بس يا إما كان الواحد اتمنى حاجه يوم ١ ربنا يدهاله بعد العيد ذى السنة اللى فاتت كده .. دايما ناجحة ومتفوقة يا حبيبتى، عقبال السنة الجاية ودايما تمتعى الجمهور اللى بيحبك و أنا أولهم".

مي عمر تعلق على منشور ياسمين عبد العزيز : اتمنى كنتى تقوليلي كلمة طيبة. 

وخرجت مى عمر عن صمتها لترد هى ايضًا على الفنانة ياسمين عبد العزيز؛ بعد إعلانها أنها “الأكثر مشاهدة” بمسلسلها “وننسى اللي كان”، وذلك قبل مسلسل “الست موناليزا” الذي تلعب بطولته مي عمر.

وكتبت مي عمر في منشور عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”: “كنت أتمنى أول مرة تعمليلي تاج فيها، تبقى في تعزية أو كلمة طيبة على وفاة والدي، مش في بوست ترتيب المسلسلات.. ربنا ما يوريكي حزن شكرا”.

ياسمين عبد العزيز ترد على ازمتها مع محمد سامي ومي عمر: انا رديت بنفس الروح

وردت الفنانة ياسمين عبد العزيز على تصريحات الفنانة مي عمر بعد عتابها لها بسبب الإشارة إليها في منشور يتعلق بترتيب المسلسلات الأعلى مشاهدة خلال موسم دراما رمضان. 

وكتبت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر استوري علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام":"ربنا يرحم والدك يا مي ويصبرك خالص التعازي بس بصراحة استغربت العتاب لأن وقت ما كنت أنا في المستشفى بين الحياة والموت ووقت ما توفى والدي السنة اللي فاتت ما وصلنيش منكم سؤال ولا حتى رسالة وسامي أصلا هو اللي بدأ الكلام هنا بستوري عن النجاح والترتيب وأنا رديت بنفس الروح". 

مسلسل الست موناليزا

شاركت مى عمر فى النصف الأول من رمضان 2026 بمسلسل الست موناليزا ، ويشارك فيه نخبة من كبار النجوم، ومن أبرزهم مي عمر، أحمد مجدي، وفاء عامر، شيماء سيف، جوري بكر، سماء إبراهيم، سوسن بدر، مريم الجندي، محمد محمود، إنجي المقدم، محمود العزب، مصطفى عماد، تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي.

مسلسل «وننسى اللي كان» 

وتشارك ياسمين عبد العزيز فى رمضان 2026 بمسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

وهو يتكون من 30 حلقة يناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.

