تحديث أوبو ColorOS 16.. موعد الإصدار والأجهزة المؤهلة والميزات الجديدة

أضافت أوبو مجموعة جديدة من الميزات والتحسينات إلى نظام ColorOS 16 المقرر إصداره في فبراير 2026 و لا يُعد هذا تحديثًا رئيسيًا للبرنامج، بل هو تحديث يركز على تطبيق الصور وأدوات الإنتاجية. والهدف منه هو تحسين التحرير، ومعالجة المستندات، وأمان الملفات.

ميزات نظام ColorOS 16

حصل تطبيق الصور على العديد من التحسينات فقد تم تحسين أداة الممحاة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، حيث أصبحت تزيل العناصر غير المرغوب فيها مع ترك آثار أقل وضوحًا، مما يجعل المناطق المُعدّلة تبدو أنظف وأكثر طبيعية. كما تم تحديث أداة إزالة الانعكاسات ، حيث تعمل على تقليل الوهج في صور المستندات والصور الشخصية، بما في ذلك الانعكاسات على النظارات، للحصول على نتائج أكثر وضوحًا.

نظام ColorOS 16

نظام ColorOS 16

أطلقت OPPO علامة مائية مؤقتة بمناسبة رأس السنة الجديدة، مستوحاة من عام الحصان. يمكن للمستخدمين الوصول إليها من خلال تطبيق الصور > تحديد الصورة > تحرير > علامة مائية. تتوفر هذه الميزة من 6 فبراير 2026 إلى 3 مارس 2026. تتطلب هذه الميزة نظام تشغيل أندرويد 13.1 أو أحدث، وتطبيق صور بإصدار 15.75.0 أو أحدث.

تتوفر هذه الميزة في إندونيسيا وماليزيا والفلبين. يمكن تحديث تطبيق الصور من خلال متجر التطبيقات عند الحاجة.

على صعيد الإنتاجية، يدعم نظام ColorOS 16 الآن ترجمة عروض PowerPoint التقديمية .

يمكن للمستخدمين ترجمة العروض التقديمية بالكامل إلى لغات متعددة مع الحفاظ على التنسيق الأصلي. تتيح هذه الميزة للمستخدمين عرض النص الأصلي والمترجم جنبًا إلى جنب، بالإضافة إلى تصدير الملف المترجم.

ستُطرح هذه الميزات، المُقرر إطلاقها في فبراير 2026، على مراحل من 6 إلى 28 فبراير.

تشمل الأجهزة المدعومة: OPPO Find X9 Pro، وOPPO Find X9، وOPPO Find X8 Pro، وOPPO Find X8، وOPPO Find N5، وOPPO Reno14 Pro 5G، وOPPO Reno14 5G. قد يختلف توقيت الإطلاق باختلاف الجهاز والمنطقة.