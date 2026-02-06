قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم
الجيش الأمريكي يهاجم زورق لتهريب المخدرات في المحيط الهادئ
قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة
هل صوم النصف الثاني من شعبان حرام؟.. الأوقاف تحسم الجدل
القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها
لن أتنازل عن حقه.. والد الطفل ضحية التخدير يكشف تفاصيل صادمة عن آخر لحظات ابنه
موعد صرف «تكافل وكرامة» عن شهر فبراير بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه
سعر أعلى عيار ذهب اليوم 6-2-2026
خرجت من الحبس.. إخلاء سبيل سوزي الأردنية
صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة
دعاء ساعة الإجابة في ثالث جمعة من شعبان.. ادرك أبواب الرزق بـ10 كلمات
تكنولوجيا وسيارات

أوبو تطرح تحديث ColorOS 16 لجميع هواتفها.. القائمة الكاملة

تحديث ColorOS 16
شيماء عبد المنعم

بدأت شركة أوبو Oppo، في طرح تحديث ColorOS 16 منذ أواخر أكتوبر، معتمدا على أندرويد 16، وتم توسيع التحديث تدريجيا ليشمل عشرات الأجهزة المؤهلة خلال الأسابيع الماضية. 

والآن، وصل الطرح إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، حيث تلقت معظم هواتف أوبو بالفعل التحديث الجديد، إليك قائمة بالأجهزة التي بدأت في تلقي تحديث ColorOS 16:

أجهزة أوبو التي تلقت تحديث ColorOS 16

سلسلة Oppo Find:

Oppo Find N5
Oppo Find N3
Oppo Find N3 Flip
Oppo Find N2 Flip
Oppo Find X8
Oppo Find X8 Pro
Oppo Find X5 Pro

سلسلة Oppo Reno:

Oppo Reno 14
Oppo Reno 14 Pro
Oppo Reno 14 Diwali Edition
Oppo Reno 14 F
Oppo Reno 13
Oppo Reno 13 Pro
Oppo Reno 13 F
Oppo Reno 13 F 4G
Oppo Reno 12
Oppo Reno 12 Pro
Oppo Reno 11
Oppo Reno 11 Pro
Oppo Reno 10 Pro+

سلسلة Oppo K:

Oppo K13
Oppo K13 Turbo 5G
Oppo K13 Turbo Pro 5G

سلسلة Oppo F:

Oppo F29 Pro 5G

Oppo F27 5G

Oppo F25 Pro

سلسلة Oppo Pad:

Oppo Pad 3
Oppo Pad 3 Pro
Oppo Pad 2

سيتم طرح التحديث على دفعات، وقد يستغرق عدة أيام ليصل لجميع المستخدمين، يمكنكم التحقق يدويا من التحديث من خلال: الإعدادات > النظام والتحديثات > تحديث البرنامج.

أجهزة أوبو التي لم تتلق تحديث ColorOS 16

Oppo Reno 12 F
Oppo Reno 12 FS
Oppo Reno 12 F Harry Potter Edition
Oppo Reno 12 F 5G
Oppo Reno 12 FS 4G
Oppo Reno 11 F
Oppo Reno 11 FS
Oppo F31
Oppo F31 Pro
Oppo F31 Pro+
Oppo F29 Pro+
Oppo K13x
Oppo K12x
Oppo Pad SE

وفقا لجدول الطرح الرسمي، من المتوقع أن تتلقى هذه الأجهزة التحديث خلال الربع الأول من العام.

أوبو تحديث ColorOS 16 هواتف أوبو

