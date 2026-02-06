أوبو تطرح تحديث ColorOS 16 لجميع هواتفها.. القائمة الكاملة

بدأت شركة أوبو Oppo، في طرح تحديث ColorOS 16 منذ أواخر أكتوبر، معتمدا على أندرويد 16، وتم توسيع التحديث تدريجيا ليشمل عشرات الأجهزة المؤهلة خلال الأسابيع الماضية.

والآن، وصل الطرح إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، حيث تلقت معظم هواتف أوبو بالفعل التحديث الجديد، إليك قائمة بالأجهزة التي بدأت في تلقي تحديث ColorOS 16:

أجهزة أوبو التي تلقت تحديث ColorOS 16

سلسلة Oppo Find:

Oppo Find N5

Oppo Find N3

Oppo Find N3 Flip

Oppo Find N2 Flip

Oppo Find X8

Oppo Find X8 Pro

Oppo Find X5 Pro

سلسلة Oppo Reno:

Oppo Reno 14

Oppo Reno 14 Pro

Oppo Reno 14 Diwali Edition

Oppo Reno 14 F

Oppo Reno 13

Oppo Reno 13 Pro

Oppo Reno 13 F

Oppo Reno 13 F 4G

Oppo Reno 12

Oppo Reno 12 Pro

Oppo Reno 11

Oppo Reno 11 Pro

Oppo Reno 10 Pro+

سلسلة Oppo K:

Oppo K13

Oppo K13 Turbo 5G

Oppo K13 Turbo Pro 5G

سلسلة Oppo F:

Oppo F29 Pro 5G

Oppo F27 5G

Oppo F25 Pro

سلسلة Oppo Pad:

Oppo Pad 3

Oppo Pad 3 Pro

Oppo Pad 2

سيتم طرح التحديث على دفعات، وقد يستغرق عدة أيام ليصل لجميع المستخدمين، يمكنكم التحقق يدويا من التحديث من خلال: الإعدادات > النظام والتحديثات > تحديث البرنامج.

أجهزة أوبو التي لم تتلق تحديث ColorOS 16

Oppo Reno 12 F

Oppo Reno 12 FS

Oppo Reno 12 F Harry Potter Edition

Oppo Reno 12 F 5G

Oppo Reno 12 FS 4G

Oppo Reno 11 F

Oppo Reno 11 FS

Oppo F31

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro+

Oppo F29 Pro+

Oppo K13x

Oppo K12x

Oppo Pad SE

وفقا لجدول الطرح الرسمي، من المتوقع أن تتلقى هذه الأجهزة التحديث خلال الربع الأول من العام.