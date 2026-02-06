أوبو تطرح تحديث ColorOS 16 لجميع هواتفها.. القائمة الكاملة

بدأت شركة أوبو Oppo، في طرح تحديث ColorOS 16 منذ أواخر أكتوبر، معتمدا على أندرويد 16، وتم توسيع التحديث تدريجيا ليشمل عشرات الأجهزة المؤهلة خلال الأسابيع الماضية.
والآن، وصل الطرح إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، حيث تلقت معظم هواتف أوبو بالفعل التحديث الجديد، إليك قائمة بالأجهزة التي بدأت في تلقي تحديث ColorOS 16:
أجهزة أوبو التي تلقت تحديث ColorOS 16
سلسلة Oppo Find:
Oppo Find N5
Oppo Find N3
Oppo Find N3 Flip
Oppo Find N2 Flip
Oppo Find X8
Oppo Find X8 Pro
Oppo Find X5 Pro
سلسلة Oppo Reno:
Oppo Reno 14
Oppo Reno 14 Pro
Oppo Reno 14 Diwali Edition
Oppo Reno 14 F
Oppo Reno 13
Oppo Reno 13 Pro
Oppo Reno 13 F
Oppo Reno 13 F 4G
Oppo Reno 12
Oppo Reno 12 Pro
Oppo Reno 11
Oppo Reno 11 Pro
Oppo Reno 10 Pro+
سلسلة Oppo K:
Oppo K13
Oppo K13 Turbo 5G
Oppo K13 Turbo Pro 5G
سلسلة Oppo F:
Oppo F29 Pro 5G
Oppo F27 5G
Oppo F25 Pro
سلسلة Oppo Pad:
Oppo Pad 3
Oppo Pad 3 Pro
Oppo Pad 2
سيتم طرح التحديث على دفعات، وقد يستغرق عدة أيام ليصل لجميع المستخدمين، يمكنكم التحقق يدويا من التحديث من خلال: الإعدادات > النظام والتحديثات > تحديث البرنامج.
أجهزة أوبو التي لم تتلق تحديث ColorOS 16
Oppo Reno 12 F
Oppo Reno 12 FS
Oppo Reno 12 F Harry Potter Edition
Oppo Reno 12 F 5G
Oppo Reno 12 FS 4G
Oppo Reno 11 F
Oppo Reno 11 FS
Oppo F31
Oppo F31 Pro
Oppo F31 Pro+
Oppo F29 Pro+
Oppo K13x
Oppo K12x
Oppo Pad SE
وفقا لجدول الطرح الرسمي، من المتوقع أن تتلقى هذه الأجهزة التحديث خلال الربع الأول من العام.