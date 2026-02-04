قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد ميهوب أفضل لاعب في مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري
طقس غير مستقر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة
المدنيون يدفعون ثمن انتهاكات جسيمة ترتكبها ميليشيا الدعم في الفاشر وكادقلي
احتفالات عيد ميلاد مرسيدس.. بي إم دبليو تشارك بدعابة ساخرة
بنزيما: لدي الكثير من الطموح.. وسأقدم كل ما أملك في الملعب مع الهلال
خالد أبو بكر: الرئيس أردوغان يعكس تقديرا للعلاقات التاريخية مع مصر
أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان اليوم: قمة الاستقرار الإقليمي
الرئيس التركي يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية بمناسبة زيارته لمصر
التفاصيل الكاملة لاستقبال الرئيس السيسي نظيره التركي.. حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
الرئيس الصيني يدعو ترامب لتوخي الحذر في بيع الأسلحة لـ تايوان
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي
تكنولوجيا وسيارات

أوبو تكشف أسرار سلسلة Find X10 قبل موعد الإطلاق

شيماء عبد المنعم

كشفت تقارير حديثة أن شركة ميدياتيك قد تتجاوز إطلاق معالج Dimensity 9500 Plus، وهو نسخة محسنة ومرفوعة التردد من Dimensity 9500. 

ولكن تسريبا جديدا نشره المسرب الشهير Digital Chat Station يشير إلى أن المعالج لم يلغ بالكامل، وقد يجد طريقه إلى أحد الهواتف الرائدة المرتقبة في النصف الثاني من العام، في تطور ارتبط مؤخرا بسلسلة Oppo Find X10 القادمة من أوبو.

وبحسب المعلومات المسربة، تعمل أوبو حاليا على اختبار مجموعة هواتف رائدة تضم إصدارات عادية وPro وPro Max، مع استخدام معالجات مختلفة من ميدياتيك لكل نسخة. 

وكان Digital Chat Station قد ألمح سابقا إلى أن سلسلة Find X10 ستتكون من ثلاثة طرازات: Find X10 وFind X10 Pro وFind X10 Pro Max، ما يعزز فرضية أن التسريب الجديد يتعلق بهذه السلسلة تحديدا.

وتشير التفاصيل إلى أن النسخة القياسية Find X10 قد تعتمد على معالج Dimensity 9500 Plus المبني بتقنية 3 نانومتر، في حين يتوقع أن تنتقل نسختا Pro وPro Max إلى معالج أكثر تطورا من سلسلة Dimensity 9600 المصنعة بدقة 2 نانومتر. 

وفي حال صحت هذه المعلومات، فإن أوبو تسعى إلى ترسيم فروقات الأداء بين هواتف السلسلة نفسها عبر المعالج، بدل الاكتفاء بالفروق المعتادة في الكاميرا أو الشاشة.

وتتحدث تسريبات أولية عن احتمال الكشف عن سلسلة Find X10 داخل الصين خلال شهر أكتوبر المقبل، كما يتوقع أن تطلق أوبو لاحقا هاتف Find X10 Ultra بعد عدة أشهر، مع اعتماد معالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro، في استمرار لنهج الشركة بحجز معالجات كوالكوم لأعلى فئاتها.

وفي الوقت الراهن، يبدو أن تركيز أوبو منصب على إصدارات أقرب زمنيا، إذ تشير تقارير إلى أن هواتف Find X9 Ultra وFind X9s Pro إلى جانب الهاتف القابل للطي Find N6 قد تطرح في السوق الصينية خلال شهر مارس. 

ومن المتوقع أن يعمل كل من Find X9 Ultra وFind N6 بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، بينما قد يعتمد Find X9s Pro على Dimensity 9500.

أوبو تكشف تفاصيل كاميرا جيلها القادم قبل الإعلان الرسمي

كشف المسرب الشهير Digital Chat Station عبر منصة ويبو عن مواصفات الكاميرا المحتملة لهاتف أوبو الجديد، وتشير التسريبات إلى أن Find X10 Pro قد يأتي مزودا بكاميرتين خلفيتين بدقة 200 ميجابكسل لكل منهما، في ترقية كبيرة مقارنة بالإصدار السابق.

كما سيدعم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل للصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

