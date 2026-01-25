قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفراء سابقون في رومانيا: بوخارست أرسلت 3 سفن خشب لحفر قناة السويس
ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة
للعام 19 علي التوالي .. مصر للطيران للصيانة تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو الدولية
تحذيرات من رياح قوية واضطراب ملاحي .. حالة الطقس في مصر غدا الإثنين
وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
وفاة لاعب نادي شباب البكاري بعد تدخل قوي من حارس الشيخ زايد في القسم الرابع
الأوضاع تزداد سوء.. القافلة 123 من "زاد العزة" تصل غزة
متى يتم خصم 50% من الأجر المكمل للموظف لمدة 6 أشهر.. قانون الخدمة المدنية يجيب
سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر
دعاء المغرب 7 من شهر شعبان.. كلمات رددّها للرزق والبركة
قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية
تكنولوجيا وسيارات

تسريب مواصفات هاتف أوبو Find N6 القابل للطي المرتقب

شيماء عبد المنعم

تستعد شركة أوبو Oppo، لإطلاق خليفة هاتف Find N5، المسمى Oppo Find N6، المتوقع أن يظهر خلال الربع الأول من 2026. 

ظهر هاتف أوبو القابل للطي بأسلوب الكتاب مؤخرا على موقع TDRA، يحمل هاتف Oppo Find N6 رقم الطراز CPH2765 وتم تسجيله بتاريخ 26 يناير، ولم تكشف الشهادة عن أي مواصفات إضافية، سوى الاسم والرقم الطرازي للهاتف.

أبرز التسريبات والمواصفات المتوقعة لهاتف أوبو Find N6

- الشاشة: من المتوقع أن يأتي هاتف أوبو Find N6 بشاشة داخلية قابلة للطي 8.12 بوصة بدقة 2K من نوع LTPO UTG، وشاشة غلاف خارجية 6.62 بوصة.

- الألوان: سيأتي هاتف أوبو Find N6، بثلاث خيارات من الألوان تشمل التياتينوم الأصلي، الأسود الداكن، والبرتقالي الذهبي.

- المعالج والذاكرة: من المرجح أن يكون Find N6 أول هاتف قابل للطي يعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وتخزين داخلي حتى 1 تيرابايت.

- الكاميرا: سيأتي هاتف أوبو Find N6، نظام كاميرا خلفية ثلاثية، يضم كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل، وكاميرا ثانوية 50 ميجابكسل، وكاميرا ثالثة بدقة 200 ميجابكسل.

- البطارية: بطارية مزدوجة بسعتي 2700 و3150 مللي أمبير في الساعة، ليصل إجمالي السعة إلى 6000 ميلي أمبير.

يأتي هذا التطور بعد أن أثارت سلسلة Find N توقعات كبيرة بين عشاق الهواتف القابلة للطي، ويبدو أن Find N6 سيواصل هذه المسيرة من خلال الجمع بين شاشة كبيرة وأداء قوي وكاميرات فائقة الدقة.

وفي سياق متصل، كشف تقرير جديد عن أن أوبو تعمل على هاتف آخر قابل للطي يحمل اسم Oppo Find N7، بتصميم مختلف قد يضعه في مواجهة مباشرة مع أول آيفون قابل للطي من آبل.

وعلى عكس هاتف Find N6 الذي يرجح أن يأتي بتصميم تقليدي على شكل كتاب، تشير التسريبات إلى أن Find N7 سيعتمد تصميما أعرض.

فعند طيه، من المتوقع أن يشبه جواز السفر، بينما يتحول عند فتحه إلى شاشة كبيرة أقرب إلى الأجهزة اللوحية بوضعية العرض الأفقية، ما يوفر مساحة مشاهدة أوسع من الهواتف القابلة للطي المعهودة.

ومن المنتظر أن يستعير Find N7 عددا من المواصفات الأساسية لهاتف Find N6، لا سيما في جانب الكاميرات والبطارية. 

