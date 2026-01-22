إطلاق هاتف أوبو Reno15 FS الجديد.. قوة وأداء وسعر منافس

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن أحدث إضافة لسلسلة Reno 15 مع هاتف Reno15 FS، الذي أصبح متاحا الآن في عدة أسواق أوروبية.

مواصفات أوبو Oppo Reno15 FS

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يتشابه Oppo Reno15 FS، إلى حد كبير مع طراز أوبو Reno15 F، لكنه يأتي ببطارية أصغر قليلا بسعة 6500 مللي أمبير، مع نسخة واحدة فقط من الذاكرة العشوائية بسعة 8 جيجابايت وتخزين داخلي يبلغ 512 جيجابايت.

يحمل هاتف Oppo Reno15 FS رقم الموديل CPH280 ويتميز بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.57 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، كما تضم الشاشة كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر بصمة بصري.

Oppo Reno15 FS

أما الجهة الخلفية، فتحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة 8 ميجابكسل فائقة الاتساع، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Oppo Reno15 FS بمعالج كوالكوم Snapdragon 6 Gen 1، ويأتي مع ذاكرة رام من نوع LPDDR4X وتخزين داخلي من نوع UFS 3.1.

ويتميز هيكل Oppo Reno15 FS بمقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، مع بطارية 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات.

ويتوفر Reno15 FS باللونين الأزرق والسماوي، ويُسعَّر حاليا في الأسواق الأوروبية بحوالي 443 دولارا، وفي إيطاليا بـ 470 يورو.