قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 سنوات جديدة.. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد حسام حسن
رجل العصابات.. زعيم الديمقراطيين الليبراليين في البرلمان البريطاني يهاجم ترامب
بعد تصريحات ترامب.. الناتو: اتفاق جرينلاند لا يزال بعيدا
موعد ليلة النصف من شعبان 2026.. اعرف فضلها وحكم صيام يومها
بطلب من ترامب.. الفاتيكان يدرس دعوة البابا ليو الرابع عشر للانضمام إلى "مجلس سلام غزة"
إطلاق هاتف أوبو Reno15 FS الجديد.. قوة وأداء وسعر منافس
ترامب يعلن قبول بوتين الانضمام إلى مجلس السلام
لن نتسرع في التفاؤل.. ألمانيا تعلق من جديد على أزمة ترامب وجرينلاند
مليارديرة مدانة بالاحتيال.. إليزابيث هولمز تلتمس العفو من ترامب
صفقة هجومية.. عودة الفاخوري يوقع على عقود الانضمام للأهلي
أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي
الجنائية الدولية تطارده.. نتنياهو يتخلف عن توقيع مجلس السلام خوفا من اعتقاله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إطلاق هاتف أوبو Reno15 FS الجديد.. قوة وأداء وسعر منافس

Oppo Reno15 FS
Oppo Reno15 FS
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن أحدث إضافة لسلسلة Reno 15 مع هاتف Reno15 FS، الذي أصبح متاحا الآن في عدة أسواق أوروبية. 

مواصفات أوبو Oppo Reno15 FS

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يتشابه Oppo Reno15 FS، إلى حد كبير مع طراز أوبو Reno15 F، لكنه يأتي ببطارية أصغر قليلا بسعة 6500 مللي أمبير، مع نسخة واحدة فقط من الذاكرة العشوائية بسعة 8 جيجابايت وتخزين داخلي يبلغ 512 جيجابايت.

يحمل هاتف Oppo Reno15 FS رقم الموديل CPH280 ويتميز بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.57 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، كما تضم الشاشة كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر بصمة بصري.

Oppo Reno15 FS

أما الجهة الخلفية، فتحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة 8 ميجابكسل فائقة الاتساع، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Oppo Reno15 FS بمعالج كوالكوم Snapdragon 6 Gen 1، ويأتي مع ذاكرة رام من نوع LPDDR4X وتخزين داخلي من نوع UFS 3.1. 

ويتميز هيكل Oppo Reno15 FS بمقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، مع بطارية 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات.

ويتوفر Reno15 FS باللونين الأزرق والسماوي، ويُسعَّر حاليا في الأسواق الأوروبية بحوالي 443 دولارا، وفي إيطاليا بـ 470 يورو.

Oppo Reno15 FS أوبو سعر أوبو Reno15 FS

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ترشيحاتنا

سعر الذهب في الكويت

سعر الذهب في الكويت من دون مصنعية

الدولار

ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

البنك المركزي المصري

البنك المركزي: تراجع عجز المعاملات الجارية إلى 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من 2026/2025

بالصور

طريقة لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

كيا تكشف الستار عن نيرو 2027 فيس ليفت الجديدة

كيا نيرو
كيا نيرو
كيا نيرو

سعر ميتسوبيشي اتراج 2014 المستعملة

ميتسوبيشي أتراج
ميتسوبيشي أتراج
ميتسوبيشي أتراج

سيارات زيرو موفرة للوقود في السوق المصري

سيارات زيرو موفرة للوقود
سيارات زيرو موفرة للوقود
سيارات زيرو موفرة للوقود

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد