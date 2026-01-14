قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ساندي تستعرض لياقتها البدنية و تشارك جهورها بصورة من داخل الجيم
رئيس الوزراء يتفقد بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر للحاويات.. غدا
كأس الأمم الإفريقية| خروج فتوح وضغط سنغالي.. تعادل سلبي بين مصر والسنغال بعد مرو 60 دقيقة
الفاتيكان يختتم سنة اليوبيل 2025 بإغلاق الباب المقدس في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان
لوفتهانزا الألمانية تبلغ موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات الجوية
جمال علام: أتوقع فوز مصر على السنغال بركلات الترجيح وبلوغ نهائى الكان
إعلام عبري: شركة لوفتهانزا أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات بدءا من الغد
محافظ الغربية يتفقد تركيب وتشغيل إشارة ضوئية بكاميرات مراقبة في شارع البحر بالمحلة
ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟
إعلام إسرائيلي: استعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية لخطة السلام في غزة
كأس أمم إفريقيا.. غياب رسمي لثنائي السنغال ديارا وكوليبالي عن المباراة المقبلة
رئيس حزب الإصلاح والنهضة: بيان الفصائل الفلسطينية يثمن دور مصر في دعم قطاع غزة
تكنولوجيا وسيارات

7000 مللي أمبير ومعايير خارقة.. أوبو تطلق سلسلة Oppo A6

Oppo A6 4G وOppo A6 5G
Oppo A6 4G وOppo A6 5G
شيماء عبد المنعم

تواصل شركة أوبو Oppo، توسيع سلسلة هواتف Oppo A6، مع الكشف عن هاتفين جديدين هما Oppo A6 4G وOppo A6 5G، اللذان يقدمان مواصفات متقاربة إلى حد كبير، مع اختلاف أساسي في المعالج فقط.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يتم تشغيل هاتف Oppo A6 4G بةاسطة معالج كوالكوم Snapdragon 685، في حين يأتي طراز A6 5G مزودا بمعالج ميدياتك Dimensity 6300 الداعم لشبكات الجيل الخامس، وبخلاف ذلك، يتشارك الهاتفان معظم المواصفات التقنية.

كلا الجهازين مزودان ببطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 وات، إضافة إلى ميزة الشحن العكسي السلكي. 

كما يتمتع الهاتفان بمعايير حماية عالية ضد الماء والغبار IP66 / IP68 / IP69، ويعملان بواجهة ColorOS 15 المبنية على نظام أندرويد 15.

Oppo A6 4G وOppo A6 5G

على الواجهة الأمامية، يضم الهاتفان شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.75 بوصة وبدقة HD+، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 900 شمعة كحد أقصى. 

وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل مدمجة داخل ثقب في الشاشة، أما في الخلف، فيأتي الهاتفان بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، إلى جانب مستشعر أحادي اللون بدقة 2 ميجابكسل. 

ويدعم إصدار Oppo A6 5G تصوير الفيديو بدقة 1080p بمعدل 60 إطارا في الثانية، بينما يقتصر إصدار A6 4G على 1080p بمعدل 30 إطارا.

من حيث الاتصال، يدعم الهاتفان الاتصال بشبكة Wi-Fi 5 وتقنية الـ Bluetooth 5.0. 

ويتوفر هاتف Oppo A6 4G بخيارات ذاكرة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت رام مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت، في المقابل، يحصل A6 5G على نفس خيارات التخزين، مع إمكانية الوصول إلى 12 جيجابايت رام.

يتوفر Oppo A6 4G بلوني الذهبي والأزرق ، بينما يأتي A6 5G بلوني الوردي والأزرق.

ولم تكشف أوبو حتى الآن عن أسعار أو موعد توفر الهاتفين في الأسواق، على أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

أوبو Oppo A6 Oppo A6 5G

