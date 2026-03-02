أمير مرتضى منصور: عمرو الجنايني وجمال العدل لم يخدما الزمالك في أي فترة

كشف أمير مرتضى منصور عن توقعاته لموسم الدوري المصري 2025/2026، متمنيا حصول الزمالك على هذه النسخة من الدوري، قائلًا :«الزمالك دائمًا ضد المنطق، الزمالك لو خد الدوري السنادي هيكون عمل موسم تاريخي في ظل التحديات أمام الفريق».

وشدد أمير مرتضى منصور، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، الذي يُذاع يوميًا في رمضان على شاشة النهار، على أن هناك بعض العشوائية التي تحدث في بعض المباريات، مضيفًا: «لو الزمالك خد الدوري السنة دي، هيكون دوري الجماهير والناشئين، وليس أحد آخر»، مؤكدًا أن معتمد جمال هو الأفضل لتدريب الزمالك أكثر من أيمن الرمادي.

وتطرق أمير مرتضى منصور إلى عدد من الملفات الإدارية الهامة للنادي، مؤكدًا أن المستشار مرتضى منصور رفع قضية ضد قرار وزير الإسكان، وأن هناك جلسة محددة في شهر مارس، معربًا عن أمله في استعادة أرض النادي.

وأوضح أمير مرتضى منصور أنه يُقدر كلا من عمرو الجنايني وجمال العدل، مضيفًا أنهما لم يخدموا الزمالك في أي فترة، مضيفًا: "أكبر غلطة للمجلس الحالي إنهم نزلوا الانتخابات".