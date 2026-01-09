ريلمي تعود إلى حضن أوبو من جديد.. ماذا يعني ذلك للمستخدمين؟

أعلنت ريلمي Realme، رسميا عودتها للعمل تحت مظلة شركة أوبو Oppo كـ علامة فرعية، في خطوة تمثل تحولا استراتيجيا يعيد الشركة إلى جذورها بعد سنوات من الاستقلال، وتأتي هذه الخطوة على غرار نموذج وان بلس OnePlus، مع خطط لتقييد نشاطها في بعض الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وكانت ريلمي قد بدأت مسيرتها في الأساس كعلامة تابعة لـ أوبو قبل أن تنفصل عنها لاحقا، إلا أن التحديات المتزايدة التي يواجهها سوق الهواتف الذكية دفعت الشركة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها.

ومع تصاعد الضغوط على الشركات، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المكونات ونقص الذاكرة العشوائية، باتت هوامش الربح أكثر ضيقا، ما يجعل العمل ضمن كيان أكبر خيارا أكثر استدامة.

العمل كـ علامة فرعية لـ أوبو يمنح ريلمي فرصة خفض التكاليف التشغيلية والاستفادة من البنية التحتية للشركة الأم، بما يشمل سلاسل التوريد وخدمات ما بعد البيع، إلى جانب إتاحة المجال للتوسع في فئات منتجات أخرى.

ومع ذلك، لم تكشف الشركتان بعد عن التفاصيل الكاملة للترتيب الجديد، أو ما إذا كان سيطبق عالميا أم سيقتصر على أسواق محددة مثل الصين.

وتتزامن هذه التطورات مع إطلاق ريلمي مؤخرا سلسلة Realme 16 Pro في الهند، وسط ملاحظات من المستخدمين حول ارتفاع الأسعار مقارنة بالسنوات السابقة، رغم تشابه المواصفات العتادية.

في المقابل، تواصل وان بلس الاستفادة من نموذج العمل ذاته تحت مظلة أوبو، مع الحفاظ على تركيزها على الهواتف الرائدة، إلى جانب توحيد جهود فرق البرمجيات لتطوير منصات مشتركة.

لماذا تعود ريلمي إلى أوبو؟

يواجه قطاع الهواتف الذكية تحديات كبيرة، ومن المتوقع أن تتضح آثارها بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة، إذ تعاني الشركات من نقص في مكونات أساسية مثل الذاكرة العشوائية RAM، ما يدفعها إلى طرح الأجهزة بأسعار مرتفعة تقلل من هوامش الربح.

وفي هذا السياق، يبدو أن ريلمي تنظر إلى الصورة الأكبر، وتفضل العمل تحت مظلة أوبو للحد من التكاليف التشغيلية والاستفادة من قوة الشركة الأم في سلاسل التوريد والدعم اللوجستي.

وكانت هذه الخطوة محاطة بالشائعات خلال الفترة الماضية، لكن ريلمي أكدت التطور خلال الساعات الأخيرة، موضحة أسباب اتخاذ هذا القرار.

ويذكر أن ريلمي بدأت مسيرتها في الأصل كعلامة فرعية تابعة لأوبو قبل أن تستقل لاحقا، على غرار عدد من العلامات التجارية الأخرى، واليوم، تعيد أوبو هيكلة عملياتها لتضم ريلمي مجددا ضمن بنيتها التنظيمية.