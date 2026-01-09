قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من 2025/2026
رسميا.. الوداد المغربي يعلن انضمام صلاح مصدق
المشاط: تطبيق دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع لتمكين ذوي الإعاقة
علامة الصلاة.. حسين أبو حجاج يسترجع موقفا مؤثرا مع نور الشريف
كبار أفريقيا في مواجهة مصيرية.. 8 منتخبات تتصارع على المجد.. من يحقق اللقب القاري؟
القبض على حارس عقار تعدى على كلب بعصا خشبية في العجوزة
تعرف على أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم
الجزائري غربال يدير مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تطبيق إنستا باي.. خصائص جديدة للمستخدمين بالتحديث الأخير
رئيس جامعة الأزهر: الإمام الطيب.. زهد القائد وعدالة الإمام وهمّ الأمة
بعد وصفه ما يحدث في غزة بـ" الابادة الجماعية.. ادارج أسم جافيير بارديم بالقائمة السوداء
وزيرة التخطيط تبحث مع 'القومي للإعاقة' آليات دمج 11 مليون مواطن في خطط التنمية المستدامة
تكنولوجيا وسيارات

ريلمي تعود إلى حضن أوبو من جديد.. ماذا يعني ذلك للمستخدمين؟

لماذا تعود ريلمي إلى أوبو؟
لماذا تعود ريلمي إلى أوبو؟
شيماء عبد المنعم

أعلنت ريلمي Realme، رسميا عودتها للعمل تحت مظلة شركة أوبو Oppo كـ علامة فرعية، في خطوة تمثل تحولا استراتيجيا يعيد الشركة إلى جذورها بعد سنوات من الاستقلال، وتأتي هذه الخطوة على غرار نموذج وان بلس OnePlus، مع خطط لتقييد نشاطها في بعض الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وكانت ريلمي قد بدأت مسيرتها في الأساس كعلامة تابعة لـ أوبو قبل أن تنفصل عنها لاحقا، إلا أن التحديات المتزايدة التي يواجهها سوق الهواتف الذكية دفعت الشركة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها. 

ومع تصاعد الضغوط على الشركات، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المكونات ونقص الذاكرة العشوائية، باتت هوامش الربح أكثر ضيقا، ما يجعل العمل ضمن كيان أكبر خيارا أكثر استدامة.

العمل كـ علامة فرعية لـ أوبو يمنح ريلمي فرصة خفض التكاليف التشغيلية والاستفادة من البنية التحتية للشركة الأم، بما يشمل سلاسل التوريد وخدمات ما بعد البيع، إلى جانب إتاحة المجال للتوسع في فئات منتجات أخرى. 

ومع ذلك، لم تكشف الشركتان بعد عن التفاصيل الكاملة للترتيب الجديد، أو ما إذا كان سيطبق عالميا أم سيقتصر على أسواق محددة مثل الصين.

وتتزامن هذه التطورات مع إطلاق ريلمي مؤخرا سلسلة Realme 16 Pro في الهند، وسط ملاحظات من المستخدمين حول ارتفاع الأسعار مقارنة بالسنوات السابقة، رغم تشابه المواصفات العتادية.

في المقابل، تواصل وان بلس الاستفادة من نموذج العمل ذاته تحت مظلة أوبو، مع الحفاظ على تركيزها على الهواتف الرائدة، إلى جانب توحيد جهود فرق البرمجيات لتطوير منصات مشتركة.

لماذا تعود ريلمي إلى أوبو؟

لماذا تعود ريلمي إلى أوبو؟

يواجه قطاع الهواتف الذكية تحديات كبيرة، ومن المتوقع أن تتضح آثارها بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة، إذ تعاني الشركات من نقص في مكونات أساسية مثل الذاكرة العشوائية RAM، ما يدفعها إلى طرح الأجهزة بأسعار مرتفعة تقلل من هوامش الربح.

وفي هذا السياق، يبدو أن ريلمي تنظر إلى الصورة الأكبر، وتفضل العمل تحت مظلة أوبو للحد من التكاليف التشغيلية والاستفادة من قوة الشركة الأم في سلاسل التوريد والدعم اللوجستي.

وكانت هذه الخطوة محاطة بالشائعات خلال الفترة الماضية، لكن ريلمي أكدت التطور خلال الساعات الأخيرة، موضحة أسباب اتخاذ هذا القرار. 

ويذكر أن ريلمي بدأت مسيرتها في الأصل كعلامة فرعية تابعة لأوبو قبل أن تستقل لاحقا، على غرار عدد من العلامات التجارية الأخرى، واليوم، تعيد أوبو هيكلة عملياتها لتضم ريلمي مجددا ضمن بنيتها التنظيمية.

ريلمي أوبو ريلمي تعود إلى أوبو

