ترامب: جزيرة جرينلاند لها أهمية استراتيجية واقتصادية للولايات المتحدة
الأمن السوري ينتشر في الأشرفية بحلب ويضبط أسلحة وذخائر تابعة لـ قسد
رئيسة فنزويلا: لسنا تابعين ولا خاضعين لأمريكا والولاء للرئيس مادورو
ارتفاع معدلات التشغيل بمطار القاهرة الدولي خلال ديسمبر 2025 محققا 3 ملايين راكب
في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد
السكة الحديد تقرر امتداد مسير قطار من الإسكندرية إلى سوهاج بدءا من الغد
سفير إيران لدى روسيا: سنواصل تطوير برنامجنا النووي
عناصر من إدارة الهجرة الأمريكية يطلقون النار على شخصين في بورتلاند
سماء رمضان على موعد مع حدث استثنائي.. ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك
وزير الزراعة: حجم الاستثمار في قطاع الدواجن يتخطى 100 مليار جنيه
وفقا لآخر تحديثات.. سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة
استشهاد 14 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة
تكنولوجيا وسيارات

أوبو تطلق أجهزة جديدة بتكلفة مناسبة.. سعر Reno15 وPad 5 وEnco Buds3 Pro+

Reno15
Reno15
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة أوبو، مؤخرا سلسلة هواتفها الجديدة Reno15 رسميا في الهند، بعد أن ظهرت معظم أجهزتها مسبقا على المستوى الدولي، باستثناء هاتف Oppo Reno15 Pro Mini. 

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، تم الإعلان عن هاتف Reno15 Pro Mini خلال فعالية رسمية إلى جانب Reno15 العادي، وReno15 Pro وReno15c، كما تم الكشف عن جهاز Oppo Pad 5 وسماعات Enco Buds3 Pro+، مع تحديد الأسعار الرسمية للسوق الهندي.

سعر سلسلة Oppo Reno15

يبدأ سعر سلسلة أوبو Oppo Reno15 Pro من 67999 روبية هندية لنسخة 12+ 256 جيجابايت، بينما نسخة 12 + 512 جيجابايت بسعر 72999 روبية هندية، ويتوفر الهاتف باللونين الذهبي والبني فقط.

بينما يأتي هاتف أوبو Reno15 Pro Mini بنفس خيارات الذاكرة، لكن بأسعار أقل، حيث تبلغ 59999 روبية هندية و64999 روبية هندية على التوالي، ويتوفر بثلاثة ألوان: الأبيض والوردي مع تصميم Ribbon، وCocoa Brown.

فيما تأتي نسخة Oppo Reno15 العادية بذاكرة أساسية 8 جيجابايت رام مع 256 جيجابايت تخزين مقابل 45999 روبية هندية، بينما خيارات 12 + 256 جيجابايت و12 + 512 جيجابايت بسعر 48999 روبية هندية و53999 روبية هندية. وتتوفر بالألوان الأبيض والأزرق

وتأتي نسخة Reno 15c وهي الأرخص ضمن السلسلة، بسعر 34999 روبية هندية لنسخة 8 + 256 جيجابايت و37999 روبية هندية لنسخة 12 + 256 جيجابايت، بالألوان الوردي والأزرق.

Reno 15

مواصفات تابلت Oppo Pad 5

جهاز Oppo Pad 5 ليس جديدا، إذ تم الإعلان عنه في شهر أكتوبر الماضي، لكن هذه هي المرة الأولى لطرحه في الهند، وهو يتوفر بنسختين بسعة 8+ 128 جيجابايت بسعر 26999 روبية هندية و8+ 256 جيجابايت بسعر 32999 روبية هندية، بالألوان الوردي والأسود.

سعر سماعات Oppo Enco Buds3 Pro+

تتوفر السماعات بسعر 2499 روبية هندية، بالألوان الأزرق والأسود، كل الأجهزة وستكون متاحة للبيع في الهند ابتداء من 13 يناير.

أوبو Reno15 سعر Oppo Reno15

طريقة عمل الفلافل العراقية

طريقة عمل الفلافل العراقية

دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
لقاء سويدان
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
