البرلمان العربي يثمن جهود السعودية والإمارات في خفض التصعيد باليمن
أخبار التوك شو | حقيقة رفع أسعار كروت الشحن.. تفاصيل حالة الجو.. القاهرة تستبدل التوك توك بسيارات "كيوت"
أخبار التكنولوجيا | شاومي تكشف عن Buds 6 بتكنولوجيا الصوت المغناطيسي.. آبل توقف عشرات الأجهزة .. كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف
الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل باليوبيل الفضي لصون الذاكرة الشعبية
ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا
اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025
سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
نجلا جوتا يحملان شعار ليفربول في مباراة ولفرهامبتون
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 26-12-2025
بعد خروجه من المستشفي.. شقيق ناصر البرنس يفترش الشارع في فيديو على تيك توك
أوس أوس يروج لفيلمه الجديد 101 مطافي: إحنا الأقل أجرا ومشاهدة
سوهاج تستعد بجاهزية كاملة لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مفاجأة أوبو في 2025.. إطلاق Pad Air 5 بشاشة ضخمة وبطارية خارقة

Pad Air 5
Pad Air 5
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن إطلاق جهازها اللوحي الجديد Pad Air 5 رسميا في الصين، والذي يقدم مزيجا متوازنا من الأداء الممتاز وجودة العرض وعمر البطارية الطويل. 

ويتميز جهاز أوبو Pad Air 5، بشاشة كبيرة تدعم معدل تحديث 120 هرتز، مع معالج ميدياتك Dimensity 7300-Ultra القوي وبطارية ضخمة.

مواصفات وميزات Oppo Pad Air 5

يتميز تابلت أوبو Pad Air 5 بتصميم نحيف وخفيف الوزن، حيث تأتي أبعاده 266.01 × 192.77 × 6.83 مم، ويزن حوالي 597 جراما لنسخة الواي فاي وحوالي 599 جراما للنسخة التي تدعم شريحة SIM.

يأتي جهاز أوبو Pad Air 5، بشاشة من نوع LCD بقياس 12.1 بوصة مع نسبة أبعاد 7:5 وبدقة 2800 × 1980 بكسل، بالإضافة إلى دعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز. 

توفر الشاشة سطوعا يصل إلى 600 شمعة (سطوع قياسي) و900 شمعة (سطوع ذروة)، كما تدعم عرض 1 مليار لون، وتغطية 98% من نطاق ألوان DCI-P3 في وضع Vivid و100% من نطاق ألوان sRGB في الوضع الطبيعي.

تابلت أوبو Pad Air 5 

أداء قوي ومعالج متطور

يعمل تابلت أوبو Pad Air 5، بمعالج ميدياتك Dimensity 7300-Ultra الذي يحتوي على وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة بسرعة تصل إلى 2.5 جيجاهرتز، يتم دمجه مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X وتخزين UFS 3.1، ما يضمن أداء سريع واستجابة ممتازة. 

يحتوي الجهاز أيضا على بطارية ضخمة بسعة 10050 مللي أمبير تدعم الشحن السريع SuperVOOC بقوة 33 وات، بالإضافة إلى معايير الشحن UFCS وPPS وPD.

نظام التشغيل والكاميرات

يعمل الجهاز بنظام ColorOS 16.0 من أوبو، ويأتي مزودا بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بنفس الدقة لتسجيل الفيديو بدقة 1080p. 

يدعم الجهاز أيضا لوحة المفاتيح والقلم الرقمي، مع دعم لتقنية Wi-Fi 6، والاتصال بشبكات 5G، وبلوتوث، ومنفذ USB Type-C، وتقنية فتح القفل عبر التعرف على الوجه. 

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز يعد نسخة معاد تسويقها من جهاز OnePlus Pad Go 2 الذي تم إطلاقه في أسواق خارج الصين مؤخرا.

تابلت أوبو Pad Air 5 

سعر Oppo Pad Air 5

يتوفر تابلت أوبو Pad Air 5، بعدة إصدارات، حيث يبدأ سعر النسخة 8 رام + 128 جيجابايت من 1899 يوان (حوالي 270 دولار)، بينما يصل سعر النسخة 8 رام + 256 جيجابايت إلى 2199 يوان (حوالي 312 دولار)، النسخة 8 رام +256 جيجابايت تأتي بسعر 2399 يوان (حوالي 340 دولار).

أما النسخة 12 رام +256 جيجابايت فتأتي بسعر 2499 يوان (حوالي 355 دولار)، في حين أن النسخة 12 رام + 256 جيجابايت تأتي بسعر 2699 يوان (حوالي 383 دولار). يتوفر الجهاز بثلاثة ألوان: الرمادي، الوردي، والأبيض.

