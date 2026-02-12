وزير الخارجية يلتقي نظيره الغاني على هامش قمة الاتحاد الأفريقي لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس، صامويل أبلاكوا، وزير خارجية جمهورية غانا، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والقارية.

وأكد الوزير عبد العاطي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون وتحقيق المصلحة المشتركة، مشيدًا بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية والتنسيق المتبادل على المستويين السياسي والاقتصادي، وهو ما انعكس في الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين. كما أشاد بالدور الكبير الذي يلعبه الرئيس الغاني في سياق الاتحاد الأفريقي، عبر ريادته لملف المؤسسات المالية الأفريقية وملف التعويضات التاريخية، وقيادة الجهود القارية الرامية إلى تعزيز أجندة العدالة المالية والاقتصادية لإفريقيا.

وشدّد وزير الخارجية على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، مؤكّدًا أهمية استغلال الإمكانات الكبيرة للشركات المصرية وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية الوطنية في غانا، خاصة في مجالات البنية التحتية والسدود والطاقة والتعليم والزراعة، وفي مقدمتها مشروع أول طريق أكرا–كوماسي بواسطة شركة وطنية مصرية.

في ذات السياق، أوضح الوزير استعداد مصر لنقل خبراتها في مجال صناعة الأدوية، مرحبًا بإمكانية قيام وفد من غانا بزيارة إلى مصر لمقابلة شركات الأدوية المصرية وزيارة مصانع الدواء، مشيرًا إلى نجاح الشركات المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات في غانا في مختلف مجالات البنية الأساسية، وما أصبحت تحظى به من سمعة طيبة في مختلف أنحاء القارة الأفريقية، متطلعًا إلى المزيد من المشاركة المصرية في عملية التنمية والبناء في غانا، فضلاً عن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وفتح أسواق لمنتجاتهما في إطار تعزيز الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في كل من مصر وغانا.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة الساحل، أشار الوزير عبد العاطي إلى ضرورة تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ودعم دول منطقة الساحل، حيث استعرض البرامج والمبادرات التي تنفذها مصر عبر الأزهر الشريف ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بالإضافة إلى المنح التعليمية والتدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لبناء القدرات في مجالات التعليم الفني وتدريب الكوادر الأفريقية، مشدّدًا على محورية تبني مقاربة شاملة تجمع بين البعدين الأمني والتنموي لمواجهة هذه الآفة، ومواصلة تقديم الدعم الممكن لدول الساحل الثلاثة لمكافحة التحديات الإرهابية وإرساء الاستقرار.

كما شهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول مستجدات الأوضاع في القارة الأفريقية وسبل دعم جهود إرساء دعائم السلم والأمن، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في ضوء التحديات الإقليمية الراهنة، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في الأطر الثنائية ومتعددة الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في إرساء الاستقرار وتحقيق التنمية.