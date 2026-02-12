قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البترول: اكتشافات جديدة تضيف 34 مليون قدم غاز و5200 برميل يوميًا

وزارة البترول
وزارة البترول
أمل مجدى

 نجحت عدد من شركات قطاع البترول في تحقيق اكتشافات جديدة بالصحراء الغربية، بإجمالي إنتاج يُقدَّر بأكثر من 5200 برميل يوميًا من الزيت الخام والمتكثفات، ونحو 34 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، 

يأتي ذلك في إطار نتائج محور زيادة الإنتاج ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، لتعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الآبار القديمة، وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتعزيز الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات القطاعات المستهلكة.

فقد نجحت شركة خالدة للبترول في تحقيق كشفين جديدين للغاز الأول هو الكشف (شمال أوبرا–2) بمنطقة تنمية مطروح والذي قد تم الإعلان عنه واختباره سابقًا ، حيث أظهرت نتأئج الاختبارات تحقيق معدلات إنتاج بلغت 21.15 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، بالإضافة إلى 3274 برميل متكثفات، ومن المخطط ربط البئر على الإنتاج بحلول منتصف الشهر الجاري.

كما حققت الشركة كشف (غرب الضبعة–2x) بمنطقة امتياز غرب الضبعة، حيث اسفرت نتائج اختبار البئر عن معدلات إنتاج بلغت 4.15 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، و 336 برميل من المتكثفات، وجاري استكمال اجراءات ربط البئر على الإنتاج.

وفي السياق ذاته، نجحت الشركة العامة للبترول في تحقيق كشف جديد للزيت (GPD-1X) بمنطقة تنمية سنان، حيث أظهرت نتائج الاختبارات تحقيق معدل إنتاج بلغ 625 برميل زيت يوميًا، وتم ربط البئر على الإنتاج.

كما نجحت شركة بترو فرح والشريك شركة يونايتد إنيرجي في تحقيق كشف (SEMR D-3X)، حيث أظهرت النتائج الأولية للاختبارات معدل إنتاج بلغ 647 برميل زيت يوميًا، ومن المقرر ربط البئر على الإنتاج عقب توقيع عقد التنمية.

وفي شركة عجيبة للبترول، تم حفر البئر (Nada-NE-4)، وجاءت نتائج التقييم إيجابية ومن المتوقع أن يحقق إنتاجًا يقدر بنحو 340 برميل زيت يوميًا و9 ملايين قدم مكعب غاز يوميًا.

