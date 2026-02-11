قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شردي ينتقد تهاني السوشيال ميديا للوزراء: الصداقة دي في بيتكم.. والمسؤولية بموقع القرار
إندونيسيا.. مصرع قائد طائرة ومساعده في هجوم مسلح أثناء هبوطهم في المطار
بعد تردد أنباء عن سرقة لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. 3 قرارات للنيابة الإدارية
مبادرة قرى الأمل.. تسليم 15 منزلا في قرية الشروق بكوم أمبو بعد رفع كفاءتها
كليوباترا للتنمية العقارية تعيّن جيه إل إل لإدارة مول برميلان الحائز على العديد من الجوائز بغرب القاهرة
المغرب يواجه الإكوادور وباراجواي وديا استعدادا لكأس العالم
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لم نتلق أي مقترح محدد من الولايات المتحدة
زيلينسكي: بوتين لا يريد السلام وإنهاء الحرب
زوجة حاتم صلاح تحتفل بعيد ميلاده وتعلق: كل سنة وأنا مطمنة إن قلبي في إيد أمينة
بعد 19 شهرا في المنصب.. أول تعليق لمحمود فوزي عقب خروجه من التشكيل الحكومي الجديد
بثنائية ناصر ماهر.. بيراميدز يهزم إنبي ويطيح بـ الزمالك من وصافة الدوري
الخارجية التركية: تصريحات فيدان حرفت.. ومستمرون في التعاون البناء مع العراق
وزير البترول يشهد تخرج أول دفعة من دبلومة سلامة العمليات بقطاع البترول بالجامعة الأمريكية

أمل مجدى

​شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، احتفالية تخرج الدفعة الأولى من دبلومة إدارة سلامة العمليات (Process Safety Management - PSM)، والتي نظمتها شركة "ميثانكس مصر" بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وتحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية.

​وفي كلمته، أكد الوزير على أن الاستثمار في الكوادر البشرية وتطبيق معايير سلامة العمليات يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع البترول.

​وأشار إلى أن هذا البرنامج يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الشركات العالمية والمؤسسات الأكاديمية العريقة لتعزيز ثقافة السلامة المهنية، بما يضمن حماية الأرواح واستدامة العملية الإنتاجية، مؤكداً أن هذه الدبلومة تجسد الشراكة المثمرة والممتدة لسنوات بين القطاع والجامعة الأمريكية وشركة ميثانكس العالمية.

​ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن تخرج هذه الدفعة الأولى يمثل إنجازاً هاماً في الشراكة بين وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركة ميثانكس مصر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث عملت الحكومة والصناعة والمؤسسة الأكاديمية معاً لمعالجة الأولويات الحقيقية وبناء قدرات مؤسسية مستدامة. كما أكد أن أنظمة سلامة العمليات القوية لا تقتصر فوائدها على حماية الأرواح والأصول والبيئة فحسب، بل تدعم أيضاً الموثوقية والكفاءة والقدرة التنافسية على المدى الطويل.

​فيما أعرب المهندس محمد شندي، مدير عام ميثانكس مصر، عن تطلع الشركة لتوسيع آفاق التعاون في برامج تدريبية مستقبلية مع وزارة البترول والثروة المعدنية والجامعة الأمريكية، استكمالاً لمسيرة النجاح المشتركة.

​وقد قام الوزير، بمشاركة رئيس الجامعة الأمريكية ورئيس شركة ميثانكس العالمية ريتش سمر، بتسليم شهادات التخرج للمشاركين في البرنامج والبالغ عددهم ٣٢ متدرباً من مختلف شركات قطاع البترول.

​وفي الختام، وجه الوزير الشكر لقيادات شركة ميثانكس ورئاسة الجامعة الأمريكية، مهنئاً الخريجين على جهودهم طوال فترة البرنامج، وحثهم على التطبيق الفوري لتلك المعارف ونقلها لزملائهم في المواقع الإنتاجية، باعتبارهم "سفراء للقطاع" في مجال سلامة العمليات.

​حضر الاحتفالية عدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية والخبراء.

