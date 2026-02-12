خطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال وطريقة حمايتهم من الهاكرز .. تفاصيل

حذَّر المهندس عصام البرعي، خبير أمن المعلومات، من الوقوع ضحية هذه العمليات، مؤكدًا على ضرورة التحقق من مصدر أي رسالة قبل التعامل معها.

وقال خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن الرسائل الاحتيالية غالبًا ما تحتوي على روابط مُزيفة، أو أرقام موبايل غير معروفة، أو لغة تهديد تدفع المتلقي للتسرّع، مؤكدًا أن البنوك وشركات الدفع لا تطلب تحديث البيانات عبر روابط خارجية.

وأوضح “البرعي” أن من يضغط على هذه الروابط قد يتعرّض لتحميل برامج خبيثة تعمل على تسجيل كل ما يُكتب على الجهاز، مما يمكن المحتالين من سرقة كلمات المرور وإتمام تحويلات مالية في دقائق.

وشدّد “البرعي” على خطوات التعامل مع هذه الحوادث، منها قطع الإنترنت فورًا، التواصل مع خدمة العُملاء لتجميد الحسابات، وتغيير كلمات المرور من جهاز آمن، بالإضافة إلى إعادة ضبط الهاتف في حال تنزيل تطبيق مشبوه.

كما نبّه “البرعي” إلى خطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال، مشيرًا إلى أن المحتالين قد يجمعون بيانات شخصية من خلالها، وحث الأهالي على مُتابعة استخدام أطفالهم للإنترنت، وضبط إعدادات الراوتر وتحديد وقت اللعب والتطبيقات المسموح بها، لضمان حماية الأسرة والمعلومات الشخصية.



