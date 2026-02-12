قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان .. يفتح لك أبواب الخير
«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإيفوارية تعزيز العلاقات ومشروعات التعاون
فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
استجابة سريعة لحل مشكلة سكان منطقة مصرف أبو عوض كفر الجبل بالهرم
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال وطريقة حمايتهم من الهاكرز .. تفاصيل

هاجر ابراهيم

حذَّر المهندس عصام البرعي، خبير أمن المعلومات، من الوقوع ضحية هذه العمليات، مؤكدًا على ضرورة التحقق من مصدر أي رسالة قبل التعامل معها.

وقال خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن الرسائل الاحتيالية غالبًا ما تحتوي على روابط مُزيفة، أو أرقام موبايل غير معروفة، أو لغة تهديد تدفع المتلقي للتسرّع، مؤكدًا أن البنوك وشركات الدفع لا تطلب تحديث البيانات عبر روابط خارجية.

وأوضح “البرعي” أن من يضغط على هذه الروابط قد يتعرّض لتحميل برامج خبيثة تعمل على تسجيل كل ما يُكتب على الجهاز، مما يمكن المحتالين من سرقة كلمات المرور وإتمام تحويلات مالية في دقائق.

وشدّد “البرعي” على خطوات التعامل مع هذه الحوادث، منها قطع الإنترنت فورًا، التواصل مع خدمة العُملاء لتجميد الحسابات، وتغيير كلمات المرور من جهاز آمن، بالإضافة إلى إعادة ضبط الهاتف في حال تنزيل تطبيق مشبوه.

كما نبّه “البرعي” إلى خطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال، مشيرًا إلى أن المحتالين قد يجمعون بيانات شخصية من خلالها، وحث الأهالي على مُتابعة استخدام أطفالهم للإنترنت، وضبط إعدادات الراوتر وتحديد وقت اللعب والتطبيقات المسموح بها، لضمان حماية الأسرة والمعلومات الشخصية.


 

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

ديانج

تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي

رنا طارق وزوجها محمود حجازي

ما منعتش أهله يشوفوا ابنه.. رنا طارق ترد على زوجها محمود حجازي

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

الفازلين أم الجلسرين.. أيهما أفضل للبشرة وفقًا أطباء الجلدية؟

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

فوائد تناول عصير البرتقال بالجزر على الإفطار في رمضان.. مشروب يعوض السوائل ويدعم المناعة

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

