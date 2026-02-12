عبد الله السعيد يهنئ سيف الجزيري بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

حرص عبد الله السعيد، لاعب نادي الزمالك، على تهنئة اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري بمناسبة عيد ميلاده.

وشارك عبد الله السعيد صورة تجمعهم من الاحتفال بميلاد الجزيري، عبر انستجرام.

عبد الله السعيد وسيف الجزيري

ويواصل نادي الزمالك بقيادة معتمد جمال تدريباته اليوم الخميس على ستاد هيئة قناة السويس ضمن الاستعداد لمباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويستعد الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في السادسة مساء يوم السبت المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وفاز فريق الزمالك على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 31 نقطة.