لعنة الزمالك.. كسر في الساق يبعد نجم الدوري الكويتي لنهاية الموسم

تعرض البنيني سامسون اكينولا مهاجم نادي الزمالك السابق وكاظمة الكويتي الحالي لإصابة بكسر في الساق.

وأجري البنيني سامسون اكينولا عملية جراحية وفقا لتقارير إعلامية أبعدته عن الملاعب حتي نهاية الموسم الحالي.

وذكرت التقارير أن نادي كاظمة الكويتي قام برفع اسم المهاجم البنيني سامسون اكينولا من القائمة المحلية.



وشارك المهاجم البنيني سامسون اكينولا مهاجم الزمالك السابق بقميص نادي كاظمة الكويتي خلال الموسم الحالي في 25 مباراة.

وسجل المهاجم البنيني سامسون اكينولا رفقة نادي كاظمة الكويتي خلال الموسم الحالي 9 أهداف وصنع 4 أهداف رغم غيابه عن بداية الموسم بسبب مشكلة في جواز السفر الخاص به.

يذكر أن نادي الزمالك قام بسداد مستحقات الصفقة الخاصة بالمهاجم البنيني سامسون اكينولا لناديه الفنزويلي إضافة إلي حق الرعاية لفريقه النيجيري.