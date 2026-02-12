قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان .. يفتح لك أبواب الخير
«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإيفوارية تعزيز العلاقات ومشروعات التعاون
فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
استجابة سريعة لحل مشكلة سكان منطقة مصرف أبو عوض كفر الجبل بالهرم
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لعنة الزمالك.. كسر في الساق يبعد نجم الدوري الكويتي لنهاية الموسم

سامسون اكينولا
سامسون اكينولا
القسم الرياضي

تعرض البنيني سامسون اكينولا مهاجم نادي الزمالك السابق وكاظمة الكويتي الحالي لإصابة بكسر في الساق.

وأجري البنيني سامسون اكينولا عملية جراحية وفقا لتقارير إعلامية أبعدته عن الملاعب حتي نهاية الموسم الحالي.

وذكرت التقارير أن نادي كاظمة الكويتي قام برفع اسم المهاجم البنيني سامسون اكينولا من القائمة المحلية.

وشارك المهاجم البنيني سامسون اكينولا مهاجم الزمالك السابق بقميص نادي كاظمة الكويتي خلال الموسم الحالي في 25 مباراة.

وسجل المهاجم البنيني سامسون اكينولا رفقة نادي كاظمة الكويتي خلال الموسم الحالي 9 أهداف وصنع 4 أهداف رغم غيابه عن بداية الموسم بسبب مشكلة في جواز السفر الخاص به.

يذكر أن نادي الزمالك قام بسداد مستحقات الصفقة الخاصة بالمهاجم البنيني سامسون اكينولا لناديه الفنزويلي إضافة إلي حق الرعاية لفريقه النيجيري.

الزمالك سامسون اكينولا كاظمة الكويتي الفيفا إيقاف القيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

ديانج

تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي

رنا طارق وزوجها محمود حجازي

ما منعتش أهله يشوفوا ابنه.. رنا طارق ترد على زوجها محمود حجازي

ترشيحاتنا

الأشجار السريعة

أخضر من الخارج وهش من الداخل.. كيف تغير الأشجار السريعة ملامح الغابات وتضعف درع الأرض المناخي؟

احذر| دواء شهير لعلاج الحموضة يثير مخاوف صحية جديدة.. يسبب أثار جانبية خطيرة

اضطرابات ضارة | دواء شهير لعلاج الحموضة يثير مخاوف صحية ويسبب أثارا جانبية خطيرة

النينيو

نار النينيو تهدد العالم.. هل يسجل التاريخ ذروة مناخية خطيرة في 2027 ؟

بالصور

الفازلين أم الجلسرين.. أيهما أفضل للبشرة وفقًا أطباء الجلدية؟

الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فوائد تناول عصير البرتقال بالجزر على الإفطار في رمضان.. مشروب يعوض السوائل ويدعم المناعة

فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد