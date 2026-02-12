قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشروع قانون أمام مجلس النواب لتغليظ عقوبة التحـ.ـرش وهتـ.ــك العرض المُتعلقة بالأطفال
استعدادًا لـ عيد الفطر..تفاصيل الأوكازيون الشتوي الأسواق المصرية
دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان .. يفتح لك أبواب الخير
«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإيفوارية تعزيز العلاقات ومشروعات التعاون
فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
استجابة سريعة لحل مشكلة سكان منطقة مصرف أبو عوض كفر الجبل بالهرم
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
أخبار العالم

وزير الخارجية: حلول تمويلية مستدامة ومبتكرة لضمان تحقيق السيادة الصحية في أفريقيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع أما أمواه، مفوضة الصحة والشئون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي،  على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم أجندة الأمن الصحي على مستوى القارة.

وأعرب وزير الخارجية عن التقدير للجهود التي تبذلها المفوضة في دعم منظومة الأمن الصحي الأفريقي، ورفع كفاءة نظم الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز قدرة الدول الأفريقية على الوقاية من الأمراض والأوبئة والسيطرة عليها، مشيداً بجهود المفوضية في دعم الدول الأعضاء لتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي للقضاء على عدد من الأمراض وتعزيز دور مراكز التمويل الصحي الإقليمية.

و أكد عبد العاطي إيلاء مصر أولوية متقدمة لتقديم مختلف أوجه الدعم للمؤسسات الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض ووكالة الدواء الأفريقية، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها في الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية، معرباً عن استعداد مصر لنقل خبراتها ومبادراتها الصحية الناجحة التي أطلقها رئيس الجمهورية في مجالات الرعاية الصحية والوقاية المبكرة، وعلى رأسها مبادرة “١٠٠ مليون صحة” ومبادرة دعم صحة المرأة، فضلًا عن إتاحة البنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها مصر في مجالي صناعة الدواء واللقاحات، دعمًا لجهود تعزيز الأمن الصحي على مستوى القارة.

ونوه وزير الخارجية بأهمية إيجاد حلول تمويلية مستدامة ومبتكرة لضمان تحقيق السيادة الصحية في أفريقيا، لاسيما في ضوء التحديات التمويلية المتزايدة التي تواجهها دول القارة وانخفاض حجم المساعدات الخارجية، مشددًا على أن دعم أجندة التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الصحية وتعزيز قدرة الدول الأفريقية على مواجهة الأزمات.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي أما أمواه مفوضة الصحة والشئون الإنسانية والتنمية الاجتماعية الاتحاد الأفريقي قمة الاتحاد الأفريقي

