رياضة

رحيله خطأ كبير.. شوبير يكشف حقيقة إستغناء الزمالك عن مهاجم سوبر

نادي الزمالك
نادي الزمالك
القسم الرباضي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن رحيل المهاجم ناصر منسي عن صفوف فريق الزمالك خطأ كبير.

وطالب شوبير إدارة نادي الزمالك بمراجعة أي قرار خاص برحيل ناصر منسي في قادم الأيام.

وقال أحمد شوبير عبر راديو أون سبورت:

كل التحية للزمالك وجمهوره ومدربه معتمد جمال، لازم تقول لهم شكراً جزيلاً، فريق بيصنع معجزات بأقل الإمكانيات. أيوه، الزمالك بيصنع معجزات بأقل الإمكانيات.

تابع: لكن خليني بقى أتوقف مع حضراتكم عند ناصر منسي، أتمنى إن أنتم تكونوا بتراجعوا الكلام اللي أنا بقوله دايماً؛ فاكرين لما قلت لكم إنه هيبقى خطأ كبير جداً من نادي الزمالك لو مَشَّى ناصر منسي؟ أنا قلت الكلام ده على فكرة، ناصر كان على أعتاب الخروج من نادي الزمالك وهو اللي رفض.

أضاف: ناصر إمبارح بينزل في الدقيقة 61 بيسجل هدف بيزيرا بيحطها له على حدود منطقة الجزاء، يقطم ويلعبها جنب القائم الشمال، هي لازقة في القائم الشمال لا يُسأل عنها أحمد ميهوب. هدف جميل جداً وهدف فوز، وبناءً عليه حصل على جائزة رجل المباراة عن جدارة واستحقاق.

واصل: يا جماعة أنا دايماً بتعجبني كلمة للكابتن عماد متعب، يقول: 'الهداف متطلعهوش من الملعب إلا بقى إذا مش شايف قدامه وحش سيئ خالص مش عارف يستلم كورة مش قادر مش عارف إيه'، آه هنا ابقى طلعه من الملعب معندوش مشكلة.

وأكمل: فناصر منسي يا إما ينزل بدري يا إما يلعب أساسي، لكن ناصر منسي مهم جداً لنادي الزمالك، فرويد مهم جداً جداً.

واختتم شوبير حديثه قائلا: فكل التحية لنادي الزمالك وكل التحية لجمهوره ولعيبته وإدارته، يستحقوا التحية والاحترام وكل تقدير.

الزمالك أحمد شوبير ناصر منسي الدوري سموحة

جانب دن ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر

ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: سعد بن أبي وقاص نموذج للثبات أمام الابتلاء

د. نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر

مستشار شيخ الأزهر: نصوص المواريث عدل إلهي وليست حسابات فقط

دار الإفتاء

ما الفرق الفقهي بين النصيحة والتشهير؟.. أمين الإفتاء يجيب

