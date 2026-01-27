مينا ماهر يتغني بـ ناصر منسي: فارس بيحارب

أشاد الإعلامي مينا ماهر بـ أداء نجم الزمالك اللاعب ناصر منسي مع القلعة البيضاء.

ناصر منسي

وشارك مينا ماهر صورة اللاعب عبر الصورة علي موقع التواصل الاجتماعي فسبوك، معلقاً :"فارس بيحارب" .

كشف الإعلامي أحمد حسن عن ترحيب نادي الزمالك ببيع اللاعب ناصر منسي وفي انتظار عرضا رسميا من المصري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: " الزمالك يرحب ببيع ناصر منسي وينتظر عرضا رسميا من المصري".

تتجه الأنظار داخل جدران القلعة البيضاء خلال الساعات المقبلة إلى مستقبل ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ظل حالة من الجدل حول استمراره مع الفريق أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد تلقيه عدة عروض محلية، بالتزامن مع ظروف استثنائية يمر بها النادي على رأسها إيقاف القيد ما يجعل القرار المنتظر بالغ الحساسية والتأثير على شكل الفريق في المرحلة المقبلة.

وتحسم الساعات القليلة المقبلة مصير ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشأن استمراره ضمن صفوف القلعة البيضاء أو رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل تزايد العروض المحلية التي تلقاها اللاعب مؤخرًا.

وتستعد إدارة نادي الزمالك لعقد جلسة لمناقشة مستقبل ناصر منسي، ودراسة العروض المقدمة له، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، من أجل اتخاذ القرار الأنسب الذي يخدم مصلحة الفريق في المرحلة المقبلة.