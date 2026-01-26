نجم جديد يقترب من مغادرة نادي الزمالك بعد ناصر ماهر.. من هو؟

أصبح نادي الزمالك في مركز حرج على صعيد تعديل قائمته هذا الموسم، مع استمرار الأزمة المالية التي تضغط على النادي في ظل منع القيد بسبب المستحقات المتأخرة للاعبين ومدربين سابقين.

وبعد انتقال ناصر ماهر إلى صفوف بيراميدز في فترة الانتقالات الجارية، كشفت تقارير إعلامية عن إمكانية رحيل لاعب آخر من “الأبيض” في الأيام المقبلة، لمحاولة إيجاد موارد مالية تسهم في تهدئة الأزمة التي يمر بها الفريق.

تفاصيل صفقة ناصر ماهر

انتقل ناصر ماهر إلى بيراميدز قادمًا من الزمالك، إذ بلغت قيمة صفقة انتقال متوسط الميدان إلى السماوي 40 مليون جنيه يحصل عليها الزمالك.

وبحسب التقارير الصحفية المتداولة، فإن نادي بيراميدز تنازل عن 15 مليون جنيه لنادي الزمالك، من مستحقات صفقتي نبيل عماد دونجا وعمر جابر، كما تنازل ناصر ماهر عن مستحقاته لدى الزمالك، من أجل إتمام انتقاله إلى بيراميدز.

رحيل نجم جديد عن الزمالك

وكشف وائل الخربتاوي، وكيل أعمال حارس مرمى شباب الزمالك عمر عبد العزيز، عن وجود اهتمام قوي من نادي فاماليكاو البرتغالي لضم اللاعب خلال الفترة المقبلة، وذلك بناء على متابعة دقيقة لمستواه خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للناشئين المقامة في قطر.

وقد أمضى الحارس الشاب فترة معايشة مع النادي البرتغالي، حيث نال أداءه إعجاب الطاقم الفني.

وتشير التفاصيل إلى أن عقد عمر عبد العزيز المتبقي مع الزمالك يمتد لأربع أشهر فقط، ما يزيد من فرص رحيله سريعًا، خاصة أن إدارة فاماليكاو لا تعمل بنظام الإعارات، بل تسعى لضم اللاعب بشكل نهائي.

وتم الاتفاق بين الجانبين على بعض بنود العقد، التي تتضمن منح الزمالك نسبة 15% من قيمة إعادة بيع اللاعب في المستقبل، إضافة إلى أحقية النادي الأبيض بالتدخل في المفاوضات حال تلقي عروض أخرى.

وأوضح وكيل اللاعب أنه تنازل عن عمولته من أجل تسهيل إتمام الصفقة، في خطوة تُظهر رغبة اللاعب القوية في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، وهو ما قد يؤدي إلى رحيله عن صفوف الفريق المصري.

كما أكد أن إدارة الزمالك تطالب بمبلغ ثلاثة ملايين دولار للموافقة على انتقال الحارس الشاب، على أن يتم سداد هذا المبلغ خلال ثلاث سنوات، وهو ما وصفه البعض بـ«التشدد» في ظل قِصر المدة المتبقية على انتهاء عقد اللاعب.

في هذا السياق، أعرب عمر عبد العزيز عن عدم رغبته في تجديد عقده مع الزمالك، مما يعني أن رحيله قد يكون مجانيًا إذا لم تُستكمل المفاوضات بالشكل المطلوب قبل نهاية عقده.