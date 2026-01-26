تدريبات استشفائية لأساسي الزمالك أمام المصري

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة المصري بالأمس في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بتروجت المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأدى اللاعبون التدريبات التأهيلية تحت قيادة نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال بالفريق.



وفضل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال الاكتفاء بخوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية، دون المشاركة في باقي الفقرات، خوفَا من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المقبلة في الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت في الخامسة مساء يوم الأربعاء المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.