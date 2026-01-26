قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عربيات مستعملة على قد الإيد تبدأ من 60 ألف جنيه
دوري روشن السعودي .. الحزم يهزم ضمك فى الوقت القاتـ.ــل
خبايا الماضي ..عرض 15 تابوتاً لأول مرة بـ المتحف المصري بالتحرير
بسبب محمد صلاح.. سلوت أمام معضلة تكتيكية قبل مواجهة كاراباخ
أسعار ياميش رمضان 2026 في مصر.. قائمة كاملة قبل بداية الشهر الكريم
هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب
عملات وسبائك ذهبية.. ناصر البرنس يتهم زوجته بسرقته في الشيخ زايد
بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة
إعلامي: رتوش بسيطة ويعلن الأهلي عن إتمام صفقة مدافع بتروجيت
3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة
الأسنان تشترط حصول الأطباء غير المصريين على الموافقة الأمنية قبل القيد بالنقابة
رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع الزامبي باسكال فيري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تدريبات استشفائية لأساسي الزمالك أمام المصري

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة المصري بالأمس في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بتروجت المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأدى اللاعبون التدريبات التأهيلية تحت قيادة نونو كوستا ريبيرو  مدرب الأحمال بالفريق.


وفضل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال الاكتفاء بخوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية، دون المشاركة في باقي الفقرات، خوفَا من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المقبلة في الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت في الخامسة مساء يوم الأربعاء المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك نادي الزمالك المصري الدوري المصري الممتاز بتروجت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

ترشيحاتنا

جانب من الفعالية الثقافية الفلسطينية

تنظيم يوم ثقافي لتسليط الضوء على روافد الفكر الفلسطيني بمعرض للكتاب

طائرات أمريكية

تقديرات في تل أبيب: الهجوم على إيران سيتم دون إنذار للجمهور داخل إسرائيل

قرصنة وسطو مسلح بالمياه الإقليمية الكويتية

ضبط ثلاثة إيرانيين متورطين في قرصنة وسطو مسلح بالمياه الإقليمية الكويتية

بالصور

عربيات مستعملة على قد الإيد تبدأ من 60 ألف جنيه

عربيات مستعملة
عربيات مستعملة
عربيات مستعملة

زبادي الفراولة وحلوى الأطفال.. منظمة الغذاء والدواء تمنع هذه الأطعمة

اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى

في أول 4 أيام .. ماذا يحدث لك عند التوقف عن السكر تماما

السكريات
السكريات
السكريات

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد