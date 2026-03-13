تغريم سائق ميكروباص أجرة لمخالفته التعريفة المقررة وتعريض حياة الركاب للخطر بالأقصر

شدد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة التعامل الحازم مع أي مخالفات تتعلق بتعريفة الركوب المقررة وضمان عدم تأثر خدمات النقل المقدمة للمواطنين خاصة في أعقاب التغيرات التي طرأت على أسعار المواد البترولية، وبناءا على ذلك قامت إدارة المواقف بالمحافظة بالاستجابة الفورية لشكوى أحد المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء والتي تفيد بقيام سائق ميكروباص أجرة يعمل على خط سير "الأقصر - أرمنت"، بمخالفة التعريفة المقررة، والتلفظ بعبارات غير لائقة تجاه الركاب عند اعتراضهم على مخالفة التعريفة وتعريض حياتهم للخطر.

وتضمنت الشكوى قيام السائق بمطالبة الركاب بمبلغ 15 جنيهاً للفرد الواحد بدلاً من التعريفة الرسمية المقررة وهي 10 جنيهات وعند اعتراض الركاب على مخالفة التعريفة قام بالتلفظ بعبارات غير لائقة تجاههم، كما قام بقيادة السيارة برعونة وسرعة زائدة، مما عرض حياة الركاب (14 راكباً) للخطر الشديد.

وفور استقبال الشكوى، وبالتنسيق بين إدارة المواقف والجهات المعنية، تم تحديد هوية مالك السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة حيث تم توقيع غرامة مالية فورية على مالك السيارة بقيمة 1000 جنيها كما تم توجيه تنبيه مشدد للسائق بعدم تكرار المخالفة مع التأكيد على حسن المعاملة والالتزام التام بالتعريفة المقررة.

ومن جانبه وجه محافظ الأقصر، تعليمات صارمة لكافة الجهات المعنية وإدارة المرور والمواقف بتكثيف الحملات الميدانية لضمان التزام السائقين بالتعريفة الرسمية، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو ترويعهم.