EN
أخبار البلد

إعداد مدربين مؤهلين لقيادة عملية التطوير داخل الحضانات بالأقصر

التضامن
التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات البرنامج التدريبي لتطوير مهارات الميسرات في محافظة الأقصر بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "JICA" باستهداف بناء قدرات المشاركات وتعزيز كفاءاتهن في مجالات التدريب وتنمية الطفولة المبكرة.

ويأتي التدريب ضمن حزمة موسعة تستهدف رفع مهارات 60 متدربا من ميسري ومديري الحضانات وإعدادهم كمدربين (TOT) بمحافظات" الأقصر - المنيا - سوهاج - قنا - أسيوط - الوادي الجديد - البحر الأحمر". 

وأوضحت حنان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للأسرة والمرأة بالوزارة أن هذه الحزمة التدريبية تأتي فى إطار تعميم النموذج الياباني والاستدامة المؤسسية لمشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة "جايكا "وتعلم الأطفال من خلال اللعب بعدد من المحافظات المستهدفة وتم دمج التوعية بقضايا الإعاقة بالبرنامج، حيث ركز على تقديم رؤية شاملة تجمع بين الجوانب القانونية، والتربوية، والتقنية لضمان بيئة تعليمية دامجة .

وأضافت دكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل أنه تم الاستعانة بخبرات أكاديمية متميزة من جامعة الوادي الجديد وجامعة القاهرة، بما يسهم في نقل المعرفة والخبرات العملية، وإعداد مدربين مؤهلين لقيادة عملية التطوير داخل الحضانات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال،  وتطبيق النموذج الياباني بصورة فعالة بما ينعكس إيجابًا على الميسرة، والطفل، والأسرة.

الجدير بالذكر انه قد  اعتمد البرنامج التدريبى  على منهجية تفاعلية، وتقييمات قبلية وبعدية، ومشروعات تخرج تضمن قياس الأثر التدريبي بشكل دقيق وتضمن عدد من المحاور من  المفاهيم الأساسية للإعاقة وتصنيفاتها، استراتيجيات التعلم النشط والقيم، أنشطة منتسوري ، تطبيق "رابيد برو" (RapidPro) لتعزيز الكفاءة الإدارية والرقابية.

وزارة التضامن الاجتماعي البرنامج التدريبي محافظة الأقصر الوكالة اليابانية JICA الطفولة المبكرة

