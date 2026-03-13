قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط: تكثيف حملات التفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية

حملات تفتيش ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصناعية والتجارية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ الحملات المشتركة للتفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية والورش والمخابز والمطاعم والمنشآت المقلقة للراحة أو الضارة بالصحة، وذلك في إطار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والتوعية بمستجدات قانون العمل الجديد بين العمال وأصحاب المنشآت بمختلف المواقع وتطبيق اشتراطات تأمين بيئة العمل.

وأوضح المحافظ، أن مديرية العمل بأسيوط برئاسة الدكتور حازم علي حسن وكيل الوزارة، نفذت حملات تفتيشية موسعة بالتنسيق مع اللجان المشتركة التي تم تشكيلها بقرار من المحافظة، حيث شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في المرور على عدد من المنشآت بمختلف المراكز تنفيذًا لتوجيهات حسن الرداد وزير العمل للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة وتأمين بيئة العمل، إلى جانب عقد ندوات توعوية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية العمل لمتابعة أعمال اللجان ونتائج التفتيش أولاً بأول، حيث أسفرت الحملات عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت التي تشكل خطراً على صحة وسلامة العاملين والبيئة المحيطة، كما تم إنذار عدد من المنشآت بالمخالفات ومنحها مهلة لتوفيق أوضاعها، فيما جرى إزالة بعض المخالفات أثناء أعمال التفتيش.

وشارك في الحملات عدد من مفتشي السلامة والصحة المهنية بالمراكز المختلفة، حيث جرى المرور على منشآت بمراكز الفتح وأبنوب والقوصية وديروط وأبوتيج ومنفلوط ومركز أسيوط وشرق وغرب المدينة، كما تم التفتيش على مصانع مدينة الصفا الصناعية ببني غالب بالتنسيق مع لجنة التنمية الصناعية.

كما نفذت مديرية العمل عدداً من الندوات التوعوية داخل بعض المنشآت الخدمية والتعليمية، شملت مستشفيات منفلوط وحميات ديروط ومستشفى ساحل سليم والمدرسة الثانوية الميكانيكية بأسيوط، للتوعية بكيفية إعداد خطط الطوارئ وتأمين العاملين ضد مخاطر بيئة العمل.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، مشدداً على أن حماية العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة يمثلان أولوية للحفاظ على قوة العمل باعتبارها أحد أهم دعائم التنمية.

أسيوط المنشآت الصناعية الورش المخابز المطاعم نشر ثقافة السلامة السلامة والصحة المهنية قانون العمل الجديد أصحاب المنشآت اشتراطات تأمين بيئة العمل مديرية العمل الصحة المهنية

