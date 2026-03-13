قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أسيوط.. بدء تنفيذ مشروع مركز تدريب الكشافة البحرية بساحل سليم

بدء تنفيذ مشروع مركز تدريب الكشافة البحرية بساحل سليم لدعم مهارات الشباب وتنشيط السياحة النيلية
بدء تنفيذ مشروع مركز تدريب الكشافة البحرية بساحل سليم لدعم مهارات الشباب وتنشيط السياحة النيلية
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بدء تنفيذ مشروع إنشاء مركز تدريب الكشافة البحرية بمركز ساحل سليم، في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة للتوسع في إنشاء وتطوير المنشآت الشبابية والكشفية بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في تنمية مهارات النشء والشباب وصقل قدراتهم القيادية والبدنية.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تلقى تقريرًا من مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة، يفيد ببدء تنفيذ المشروع الجديد الذي يعد إضافة نوعية للبنية التحتية الشبابية بالمحافظة، ويعزز من دور الأنشطة الكشفية في بناء شخصية الشباب وتنمية روح العمل الجماعي والانتماء.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يقام على مساحة 3866 مترًا مربعًا، ويضم مجموعة من المنشآت المتكاملة التي تخدم الأنشطة الكشفية والبحرية، من بينها فندق للإقامة والإعاشة على مستوى متميز، وغرف إقامة مجهزة، وقاعة مؤتمرات متعددة الأغراض، ومسرح للأنشطة والفعاليات، بالإضافة إلى نُزل خاص بالجوالة والجوالات ومخيم كشفي متكامل، فضلًا عن وحدات بحرية تدريبية تستخدم في إعداد وتأهيل الكوادر الكشفية وتنمية مهاراتهم العملية.

وأكد اللواء محمد علوان أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للقطاع الشبابي، وتعزيز دور مراكز الشباب والمعسكرات الكشفية باعتبارها منصات فاعلة لبناء وعي الشباب وتنمية قدراتهم القيادية والبدنية، إلى جانب ترسيخ قيم التعاون والعمل الجماعي والمسؤولية المجتمعية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مركز تدريب الكشافة البحرية بساحل سليم من المتوقع أن يسهم في تنشيط السياحة النيلية والكشفية بالمحافظة، من خلال استضافة الوفود الشبابية المحلية والدولية وتنظيم المعسكرات والبرامج التدريبية والفعاليات الكشفية على ضفاف نهر النيل، بما يعزز من مكانة المحافظة كوجهة واعدة للأنشطة الشبابية والرياضية والسياحية، ويدعم جهود الدولة في تنمية محافظات الصعيد وفتح آفاق جديدة أمام الشباب.

