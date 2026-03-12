جامعة أسيوط تختتم مهرجان أنشطة رمضان يجمعنا وتكرم الكليات الفائزة

اختتمت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، اليوم الخميس،فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية "رمضان يجمعنا"، وذلك بإعلان نتائج المسابقات وتوزيع الشهادات والجوائز على الطلاب الفائزين، بعد أن استمرت فعالياته خلال الفترة من 8 إلى 12 مارس بمقر الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

أُقيم المهرجان تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وشهد المهرجان تنظيم عدد من الفعاليات والمسابقات المتنوعة، التي شملت الأنشطة الرياضية واللياقة البدنية، والأنشطة الكشفية والخدمية، إلى جانب نشاط إدارة الاتحادات الطلابية، ومن بينها فعالية "الذكي الصامت".

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن الجامعة تحرص خلال شهر رمضان على تنظيم أنشطة طلابية هادفة تسهم في تعزيز روح الترابط والانتماء بين الطلاب، وتوفر لهم بيئة إيجابية تجمع بين أجواء الشهر الكريم وروح التنافس الشريف، بما يدعم تنمية مهاراتهم وصقل شخصياتهم، ويشجعهم على المشاركة الفاعلة وخدمة مجتمعهم.

وأشاد الدكتور أحمد عبدالمولى بفعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية، وبالمشاركة المتميزة التي جمعت أسرة جامعة أسيوط من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والطالبات، في أجواء تنافسية اتسمت بروح الصداقة والود، ومنافسات حماسية عكست حالة من التفاعل الإيجابي والتناغم بين جميع المشاركين، خلال أيام مباركة من شهر رمضان.

وشهد ختام المهرجان تكريم الكليات الفائزة في مسابقات الأنشطة الطلابية، التي تضمنت مسابقات كرة الطائرة، وتنس الطاولة، والريشة الطائرة، والألعاب الترفيهية، والشطرنج، والجوالين والجوالات، إلى جانب فعالية "الذكي الصامت".

وأسفرت النتائج عن حصول كلية الحقوق على المركز الأول، تلتها كلية علوم الرياضة في المركز الثاني، ثم كلية الآداب في المركز الثالث، وجاءت كلية التجارة في المركز الرابع، وكلية التربية للطفولة المبكرة في المركز الخامس، بينما جاءت كلية الخدمة الاجتماعية في المركز السادس، وكلية التربية النوعية في المركز السابع.

وشهد حفل الختام حضور مديري الإدارات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومديري إدارات رعاية الطلاب بالكليات، إلى جانب جميع المشاركين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والطالبات.