واشنطن تتوعد موسكو.. رد أمريكي قوي على دعم روسيا لـ إيران

أكد قائد القوات الأمريكية في أوروبا، الجنرال أليكس جرينكويتش، أن الولايات المتحدة "ترد بقوة" على مساعدة روسيا لإيران في استهداف القوات الأمريكية.

ورداً على سؤال من السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال حول مساعدة روسيا لإيران في النزاع الدائر، قال جرينكويتش: "في أي وقت يُعرّض فيه أي شخص أفراد القوات الأمريكية للخطر بأي شكل من الأشكال، أعتقد أنه يجب علينا الرد بقوة".

وسأل بلومنتال: "لماذا لم نفعل ذلك؟".

وأجاب جرينكويتش: "سيدي السيناتور، أنا على ثقة بأننا نرد بقوة على أي شخص يساعد الإيرانيين في استهداف القوات الأمريكية"، مضيفاً أنه سيقدم مزيداً من التفاصيل في جلسة سرية لاحقة.

معلومات إضافية: أفادت شبكة CNN أن روسيا تُزوّد ​​إيران بمعلومات استخباراتية حول مواقع القوات الأمريكية، وأنها تُساعد إيران في استخدام تقنيات الطائرات المسيّرة المتقدمة لاستهداف أهداف أمريكية ودول خليجية في الشرق الأوسط.