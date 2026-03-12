الدفاع الكويتية: عطل في بعض خطوط الكهرباء جراء التصدي للأهداف المعادية

خرجت بعض خطوط الكهرباء في الكويت عن الخدمة بعد سقوط شظايا جراء عملية التصدي للأهداف المعادية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، في منشور على منصة "إكس"، أن "وحدة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تعاملت مع 9 بلاغات تتعلق بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض".

ولفت إلى أن "إجمالي البلاغات التي تم التعامل معها منذ بداية العدوان 356 بلاغاً".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت سلطات الطيران المدني الكويتي تعرض مطار الكويت الدولي لاستهداف مسيرات ما أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط.

ولاحقا ، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم استهدف قاعدة عسكرية تابعة للولايات المتحدة في الكويت، في تصعيد جديد ضمن المواجهة العسكرية المتصاعدة في المنطقة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.

وأكدت طهران أن العملية جاءت في إطار الرد على الضربات التي استهدفت مواقع إيرانية خلال الأيام الماضية.