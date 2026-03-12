قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصناعة : إطلاق أول 5 صناديق استثمار لدعم القطاع الصناعي.. وإتاحة الفرصة للمواطنين
وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية
النص الحلقة 8.. أحمد أمين وفريقه يسافرون إلى لندن
السفير عاطف سالم: اليمين المتطرف يسعى لتحقيق دولة إسرائيل الكبرى باستخدام الحروب.. فيديو
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
موعد رؤية هلال شوال 1447هـ وتحديد أول أيام عيد الفطر فلكيا
أبو العينين: نعيش أزمات مستوردة كل عامين ومصر قادرة على تحويل المِحن إلى مِنح.. فيديو
بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
أثناء إعداد الإفطار.. حريق يلتهم شقة بسبب انفجار أسطوانة غاز بالهرم
ظهر فى فيديو يطلق النار من أعلى عقار.. مصرع عنصر خطر فى مواجهة الشرطة بقنا
تامر أمين: مصر أمام فرصة ذهبية لاستغلال الأزمات وجذب الاستثمارات والسياحة.. فيديو
أخبار العالم

بعد تهديدات مجتبى خامنئي .. ما البدائل المتاحة لمضيق هرمز ؟

ناصر السيد

في رسالته الأولى في وقت سابق من يوم الخميس، قال المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، إن مضيق هرمز سيظل مغلقًا كـ"أداة ضغط"، في ظل الحرب التي اندلعت ضد إيران، نهاية فبراير الماضي بعدوان أمريكي إسرائيلي مشترك.

ولا توجد سوى طرق بديلة قليلة لمضيق هرمز، ولا يقترب أي منها من استيعاب نفس حجم صادرات النفط والغاز.

ويمر عبر مضيق هرمز عادةً نحو خُمس إنتاج العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.

يوجد خطان لأنابيب النفط والغاز خارج المنطقة يتجاوزان المضيق، مما يضمن وصول جزء من الطاقة إلى السوق لكن وكالة الطاقة الدولية تُقدّر أنهما يُضيفان فقط ما بين 3.7 و5.7 مليون برميل يوميًا من الطاقة الفائضة، أي ما يُعادل ربع الـ20 مليون برميل يوميًا التي تمر عبر المضيق عادةً.

ينقل خط أنابيب النفط بين الشرق والغرب في السعودية النفط الخام عبر البلاد، رابطًا حقل بقيق النفطي قرب الساحل الشرقي للخليج العربي بميناء ينبع على البحر الأحمر. 

وأعلنت شركة أرامكو، عملاق النفط، أنها رفعت طاقة خط الأنابيب إلى 7 ملايين برميل يوميًا في مارس 2025، إلا أن التدفقات عند هذا المستوى لم تُختبر بعد، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

ويمر حاليًا ما يُقدّر بنحو مليوني برميل يوميًا من النفط الخام عبر خط الأنابيب، مما يترك طاقة فائضة تتراوح بين 3 و5 ملايين برميل يوميًا. ولكن حتى لو استطاع خط الأنابيب استيعاب هذه الكمية الإضافية من النفط الخام، فإن ميناء ينبع نادرًا ما يُحمّل أكثر من 2.5 مليون برميل يوميًا، مما يُشكّل عائقًا آخر أمام استغلال هذه الطاقة الإضافية.

وتقول وكالة الطاقة الدولية إن خط أنابيب الغاز الطبيعي الموازي له مُستغل بالكامل.

وفي الوقت نفسه، تعرّض أحد طرفي خط أنابيب النفط في الإمارات لهجوم، إلا أن حجم الأضرار لا يزال غير واضح.

يمتد خط الأنابيب، البالغ طوله 400 كيلومتر، من الفجيرة، حيث اندلع حريق الأسبوع الماضي إثر اعتراض طائرة إيرانية مسيّرة، إلى حبشان، وهو أصغر بكثير من نظيره السعودي. 

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أنه لا يضيف سوى 700 ألف برميل يومياً من الطاقة الإنتاجية الفائضة.

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

لو بتلاعب الأهلي هتعمل كده؟.. نجم الزمالك يهاجم كهربا بعد مباراة انبي

فوائد الشمر عند تناوله يوميا.. وهذا ما يحدث للنساء

طريقة عمل بسكويت جوز الهند

نشرة المرأة والمنوعات| ريجيم سريع قبل العيد لتنحيف آمن.. قرارات تتعلق بأسعار بعض السلع تكشفها خبيرة فلك

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

بعد تتر "صحاب الأرض".. ناي البرغوثي تطرح أول أغانيها المصرية "السلام أمانة"

ناي البرغوثي

بحضور أشرف زكي.. بدء عزاء زوج الإعلامية إيناس عبدالله

اشرف زكي

خاصة لدى النساء.. العزلة الاجتماعية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

