بحضور أشرف زكي.. بدء عزاء زوج الإعلامية إيناس عبدالله

بدأ منذ قليل عزاء زوج الإعلامية إيناس عبدالله فى مسجد الشرطة بطريق صلاح سالم.

وحرص على الحضور نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي.

وأعلنت الفنانة دينا عبد الله، موعد عزاء زوج شقيقتها الإعلامية إيناس عبد الله والذي رحل عن عالمنا الأيام الماضية.

وكتبت دينا عبد الله عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “العزاء سيُقام مساء اليوم الخميس 12 مارس، في مسجد الشرطة بطريق صلاح سالم، داخل قاعة الإيمان”.

وتوفي اللواء عماد عبد القادر، زوج الإعلامية إيناس عبد الله، صباح اليوم، حيث جرى تشييع جثمانه ودفنه في مقابرالعائلة بمسقط رأسه في محافظة الشرقية.

وكشفت شقيقة الإعلامية إيناس عبد الله تفاصيل الوفاة من خلال منشور عبر حسابها على موقع «فيس بوك»، نعت فيه الفقيد، مؤكدة أنه تم دفنه بالفعل في الشرقية، على أن يتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء في القاهرة لاحقًا.

وطالبت شقيقة الإعلامية الراحلة من متابعيها الدعاء للفقيد وقراءة الفاتحة له، قائلة في ختام منشورها: «نسألكم الدعاء له وقراءة الفاتحة».