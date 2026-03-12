نتنياهو يزعم: الجيش الإسرائيلي يوجّه ضربات قاصمة للحرس الثوري الإيراني

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس إن جيش الاحتلال يوجّه ضربات قاصمة للحرس الثوري الإيراني، وقواعده، وقواته في الشوارع، ونقاط تفتيشه، والمزيد قادم.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أقول للشعب الإيراني: إن اللحظة التي ستتمكنون فيها من الانطلاق على درب جديد من الحرية تقترب. تلك اللحظة تقترب أكثر فأكثر. نحن نقف معكم، ونساعدكم، ولكن في النهاية، الأمر يعتمد عليكم، فهو بين أيديكم".

وقد أدلى نتنياهو بتصريحات مماثلة قبل خمسة أيام، قائلاً للشعب الإيراني في رسالة مصورة: "لحظة الحقيقة تقترب".

وكرر هذا الكلام يوم الثلاثاء. إلا أنه في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم، أشار إلى أنه لا يوجد ما يضمن أن الشعب الإيراني سيكون راغباً وقادراً على الإطاحة بالنظام.