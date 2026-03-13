الطفل الزملكاوي محمد حسين: أحرص على حضور المباريات.. وأعشق شيكابالا وبيزيرا

أكد الطفل الزملكاوي محمد حسين، أنه يحرص على حضور مباريات الزمالك من الملعب خلال الفترة الماضية.

قال محمد حسين في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد أبوالعلا: "أحضر مباريات الزمالك وأكون سعيدا للغاية بفوز الفريق الأبيض، وأحب أغاني جماهير القلعة البيضاء وأحرص على حفظها وأغنيها مع الجماهير في المدرجات وأعشق شيكابالا للغاية".

وأضاف: "أحب البرازيلي خوان بيزيرا وعدي الدباغ وناصر منسي، وكنت سعيد بفوز الزمالك في المباريات الماضية وأتمنى حصول القلعة البيضاء على بطولة الدوري والكونفدرالية هذا الموسم".