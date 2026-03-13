قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شخص إثر نشوب حريق بأحد المنازل في الدقهلية
دول الخليج تثمن موقف ملك المغرب الرافضة بقوة للعدوان الإيراني
مؤامرة ثلاثية على كزبرة وسيد رجب في مسلسل بيبو
غارات إسرائيلية تستهدف مواقع ومراكز قيادة لـحزب الله في لبنان
أول تعليق من حمزة عبد الكريم على تأهل فريقه إلى نهائي كأس الملك
مصطفى بكري يناشد الحكومة: الإفراج عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة ورفع المعاناة عن أصحابها
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: ارتفاع الوقود يرفع أسعار السلع.. وروجينا في رامز ليفل الوحش توضح حقيقة صفعة غادة عبد الرازق لها
تفاصيل كلمة النائب محمد أبو العينين خلال المنتدى الثقافي الأول لحزب الجبهة الوطنية
قطر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقفها
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر رمانة ميزان الشرق الأوسط
مجلس التعاون الخليجي يجدد دعمه لمغربية الصحراء ويؤكد وحدة أراضي المغرب
الأهلي يبدأ استعداداته في تونس لمواجهة الترجي بدوري الأبطال
فن وثقافة

محمد عبد الرحمن توتا يورط كريم محمود عبد العزيز في مسلسل المتر سمير

يورط أنور ( محمد عبد الرحمن ) المتر سمير ( كريم محمود عبد العزيز ) في تحريات البوليس عن حالته الاجتماعية بسبب قضية النفقة مع طليقته ميرفت .

والعمل من بطولة كريم محمود عبد العزيز، محمد عبد الرحمن ، اوتاكا، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف ممدوح متولي إشراف عام على الكتابة فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج خالد مرعي وإنتاج امير شوقي .

وتعد احدث اعمال محمد عبد الرحمن فيلم ماما وبابا، الذي حقق إيرادات كبيرة في دور العرض السينمائي، حيث وصلت إيراداته إلى ١٥ مليون جنيه في مصر، واقتربت من ٢٠٠ مليون جنيه في السعودية .

والفيلم من بطولة محمد عبد الرحمن ، ياسمين رئيس، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشه براح، وإخراج أحمد القيعي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي .

وفي سياق اخر، أحدث اعمال محمد عبد الرحمن في الدراما هو مسلسل برستيج، وتدور قصة المسلسل حول عاصفة شديدة تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر ١٢ شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة على اللجوء إلى مقهى وسط البلد. بعد انقطاع الكهرباء وعودتها، يكتشف الجميع جريمة قتل غامضة، وتتصاعد الأحداث وسط أجواء من التوتر والكوميديا السوداء حيث يحاول الجميع كشف القاتل. يتألف المسلسل من ثماني حلقات مشوقة.

مسلسل برستيج من بطولة محمد عبد الرحمن،  ومصطفى غريب، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، آلاء سنان، وعمر شريف. العمل من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة.


يأتي مسلسل برستيج ضمن سلسلة من النجاحات التي حققها محمد عبد الرحمن في الآونة الأخيرة.

أحدث أعماله السينمائية فيلم ماما وبابا والبطة الصفرا، وهو ثالث بطولة مطلقة له بعد فيلمي الدعوة عامة والخطة العايمة. يشارك في بطولة الفيلم غادة عادل، صلاح عبد الله، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، وأحمد طلعت، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار، وإنتاج رامي السكري.

وفي موسم رمضان ٢٠٢٣، شارك محمد عبد الرحمن في مسلسل كشف مستعجل الذي عُرض على منصة Watch It وحقق نجاحًا كبيرًا. المسلسل من بطولة هنادي مهنا، مصطفى خاطر، إيمي طلعت زكريا وغيرهم، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي.


محمد عبد الرحمن يُعدّ من أبرز نجوم الكوميديا في مصر حاليًا، حيث انطلق من بداياته المميزة في مسرح مصر ووصل إلى نجاحات لافتة في أحدث أعماله الفنية. استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في مجموعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، من أبرزها فيلم الخطة العايمة، وفيلم لص بغداد، ومسلسل جمجوم وبمبم، ومسلسل الواد سيد الشحات. حصل عبد الرحمن على العديد من الجوائز المرموقة، منها جائزة أفضل مسلسل أونلاين عن مسلسل جمجوم وبمبم في استفتاء مجلة وشوشة، وجائزة أفضل ممثل عن فيلم الخطة العايمة في استفتاء نجم العرب. كما نال جائزة أفضل ممثل من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما عن دوره في مسلسل أستاذ ورئيس قسم.

محمد عبد الرحمن اخبار الفن نجوم الفن مسلسل المتر سمير

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

صورة أرشيفية

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات

سعر أسطوانة الغاز

بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات

النهاردة كام رمضان في مصر

النهارده كام رمضان في مصر؟ واعرف متى تبدأ ثانى ليلة وترية لاغتنامها

الفللك

قرارات تتعلق بأسعار بعض السلع.. خبيرة فلك تكشف توقعات الأيام القادمة

ميسي

تصريحات مثيرة حول ميسي في سباق رئاسة برشلونة

الخلود والحزم

الحزم يهزم الخلود 2-1 في ديربي الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين

أحمد عبدالقادر

مفاجأة.. نجم الأهلي السابق أولى صفقات الزمالك الصيفية

بالصور

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

