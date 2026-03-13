قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شخص إثر نشوب حريق بأحد المنازل في الدقهلية
دول الخليج تثمن موقف ملك المغرب الرافضة بقوة للعدوان الإيراني
مؤامرة ثلاثية على كزبرة وسيد رجب في مسلسل بيبو
غارات إسرائيلية تستهدف مواقع ومراكز قيادة لـحزب الله في لبنان
أول تعليق من حمزة عبد الكريم على تأهل فريقه إلى نهائي كأس الملك
مصطفى بكري يناشد الحكومة: الإفراج عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة ورفع المعاناة عن أصحابها
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: ارتفاع الوقود يرفع أسعار السلع.. وروجينا في رامز ليفل الوحش توضح حقيقة صفعة غادة عبد الرازق لها
تفاصيل كلمة النائب محمد أبو العينين خلال المنتدى الثقافي الأول لحزب الجبهة الوطنية
قطر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقفها
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر رمانة ميزان الشرق الأوسط
مجلس التعاون الخليجي يجدد دعمه لمغربية الصحراء ويؤكد وحدة أراضي المغرب
الأهلي يبدأ استعداداته في تونس لمواجهة الترجي بدوري الأبطال
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

تقارير: اقتراب إلغاء ودية مصر وإسبانيا.. وغموض يحيط بنهائي الفيناليسيما

رباب الهواري

كشفت تقارير صحفية عالمية عن تطورات جديدة تتعلق بالمباريات الودية المقررة خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس الجاري، وعلى رأسها المباراة المنتظرة بين منتخب مصر ونظيره الإسباني.

 وتشير التقارير إلى وجود حالة من الغموض حول إقامة اللقاء، في ظل عدم حسم عدة أمور تنظيمية قبل أيام قليلة من انطلاق فترة التوقف الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

احتمالية كبيرة لإلغاء مباراة مصر وإسبانيا
وبحسب ما ذكره الصحفي الإسباني إيدو بيدال، فإن هناك احتمالًا كبيرًا للغاية لإلغاء المباراة الودية التي كان من المنتظر أن تجمع بين المنتخبين المصري والإسباني خلال الفترة المقبلة. وأوضح بيدال أن نسبة إلغاء المباراة قد تصل إلى 99%، وهو ما يعني أن اللقاء بات قريبًا جدًا من الخروج رسميًا من أجندة المباريات الدولية المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن هذا التطور يأتي قبل أقل من 15 يومًا فقط من بداية فترة التوقف الدولي، وهو ما يزيد من حالة الارتباك بشأن البرنامج الودي للمنتخبات خلال هذه الفترة.

غموض حول نهائي الفيناليسيما
وفي السياق نفسه، تحدث الصحفي الإسباني عن نهائي بطولة الفيناليسيما المرتقب بين منتخب إسبانيا ومنتخب الأرجنتين. وأكد أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم لا يزال في انتظار تحديد مكان إقامة المباراة المقررة يوم 27 مارس الجاري، في ظل عدم الإعلان رسميًا عن الملعب أو الدولة المستضيفة حتى الآن.

وأضاف أن الغموض لا يقتصر على مكان إقامة اللقاء فقط، بل يمتد أيضًا إلى إمكانية إقامة المباراة من الأساس، حيث لم يتم حتى الآن تأكيد تنظيمها بشكل نهائي.

ترقب رسمي خلال الأيام المقبلة
ومن المنتظر أن يتم حسم مصير المباراتين خلال الأيام القليلة القادمة، سواء فيما يتعلق بالمواجهة الودية بين مصر وإسبانيا أو نهائي الفيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين، وذلك مع اقتراب موعد التوقف الدولي ورغبة المنتخبات في الاستقرار على برامجها التحضيرية.

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

