تقارير: اقتراب إلغاء ودية مصر وإسبانيا.. وغموض يحيط بنهائي الفيناليسيما

كشفت تقارير صحفية عالمية عن تطورات جديدة تتعلق بالمباريات الودية المقررة خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس الجاري، وعلى رأسها المباراة المنتظرة بين منتخب مصر ونظيره الإسباني.

وتشير التقارير إلى وجود حالة من الغموض حول إقامة اللقاء، في ظل عدم حسم عدة أمور تنظيمية قبل أيام قليلة من انطلاق فترة التوقف الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

احتمالية كبيرة لإلغاء مباراة مصر وإسبانيا

وبحسب ما ذكره الصحفي الإسباني إيدو بيدال، فإن هناك احتمالًا كبيرًا للغاية لإلغاء المباراة الودية التي كان من المنتظر أن تجمع بين المنتخبين المصري والإسباني خلال الفترة المقبلة. وأوضح بيدال أن نسبة إلغاء المباراة قد تصل إلى 99%، وهو ما يعني أن اللقاء بات قريبًا جدًا من الخروج رسميًا من أجندة المباريات الدولية المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن هذا التطور يأتي قبل أقل من 15 يومًا فقط من بداية فترة التوقف الدولي، وهو ما يزيد من حالة الارتباك بشأن البرنامج الودي للمنتخبات خلال هذه الفترة.

غموض حول نهائي الفيناليسيما

وفي السياق نفسه، تحدث الصحفي الإسباني عن نهائي بطولة الفيناليسيما المرتقب بين منتخب إسبانيا ومنتخب الأرجنتين. وأكد أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم لا يزال في انتظار تحديد مكان إقامة المباراة المقررة يوم 27 مارس الجاري، في ظل عدم الإعلان رسميًا عن الملعب أو الدولة المستضيفة حتى الآن.

وأضاف أن الغموض لا يقتصر على مكان إقامة اللقاء فقط، بل يمتد أيضًا إلى إمكانية إقامة المباراة من الأساس، حيث لم يتم حتى الآن تأكيد تنظيمها بشكل نهائي.

ترقب رسمي خلال الأيام المقبلة

ومن المنتظر أن يتم حسم مصير المباراتين خلال الأيام القليلة القادمة، سواء فيما يتعلق بالمواجهة الودية بين مصر وإسبانيا أو نهائي الفيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين، وذلك مع اقتراب موعد التوقف الدولي ورغبة المنتخبات في الاستقرار على برامجها التحضيرية.