بعد إعتذار الدوحة.. سيناريو بديل لمعسكر منتخب مصر

يبحث مجلس إدارة اتحاد الكرة عن بديل لدولة قطر من أجل استضافة معسكر منتخب مصر المقبل وذلك بعد إعتذار الدوحة.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن الأقرب هو إقامة معسكر منتخب مصر خلال الشهر الجاري في القاهرة.

وكان مقررأ أن يخوض منتخب مصر الوطنني بقيادة حسام حسن مباراتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا خلال يومي 26 و30 مارس الجاري.

ويتواجد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن في المجموعة السابعة ضمن منافسات كأس العالم 2026 مع إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

يذكر أن موقف منتخب إيران ما زال غامضا من المشاركة ضمن منافسات مونديال 2026 بـ أمريكا.