وزير التعليم العالي يشارك في حفل الإفطار السنوي للمجلس الأعلى للجامعات

شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في حفل الإفطار السنوي الذي نظمته أمانة المجلس الأعلى للجامعات برعاية الوزير.

حضر الحفل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، والدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشئون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي السابقين، ورؤساء الجامعات، ومساعدي ومستشاري الوزير، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأمانة المجلس الأعلى للجامعات.

وخلال كلمته، أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء الذي يجمع نخبة من قيادات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، في أجواء تسودها روح المودة والتقدير والعمل المشترك.

وأكد أن انعقاد هذا اللقاء في شهر رمضان المبارك يعكس القيم النبيلة التي يحملها هذا الشهر الكريم من تراحم وتكافل وتآلف، وهي قيم تمثل ركيزة أساسية في مسيرة العمل الوطني، وتعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي وشركائها، موجهًا الشكر للحضور على مشاركتهم في هذا اللقاء الذي يجسد روح التعاون والتكامل من أجل دعم مسيرة التنمية والتقدم.

وأعرب قنصوة عن خالص التقدير والامتنان لوزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق الدكتور أيمن عاشور؛ تقديرًا لجهوده المخلصة وعطائه المتواصل خلال فترة توليه مسئولية الوزارة، والتي شهدت خلالها منظومة التعليم العالي عددًا من المبادرات والخطوات التطويرية الداعمة لدور الجامعات المصرية علميًّا وبحثيًّا ومجتمعيًّا، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.

كما أشاد الوزير بدور المجلس الأعلى للجامعات في تنسيق السياسات الأكاديمية ودعم التطوير بالجامعات المصرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء منظومة تعليم عالٍ عصرية، موجهًا الشكر لأمانة المجلس على جهودها المستمرة في تطوير العمل المؤسسي والارتقاء بالأداء لدعم مسيرة التعليم العالي في مصر.

من جانبه، رحب الدكتور مصطفى رفعت بالحضور، مؤكدًا أن اللقاء يعكس حرص المجلس على تعزيز التواصل والتعاون بين قيادات التعليم العالي والبحث العلمي، وترسيخ روح العمل المشترك.

وأعرب عن ترحيبه بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوة، متمنيًا له التوفيق في قيادة المنظومة واستكمال مسيرة التطوير، بما يعزز دور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذا اللقاء يتزامن مع تكريم الدكتور أيمن عاشور؛ تقديرًا لجهوده المخلصة وعطائه خلال فترة توليه المسؤولية، والتي شهدت عددًا من المبادرات والإنجازات التي أسهمت في تطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز مكانة الجامعات محليًّا ودوليًّا.

وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن أمانة المجلس تواصل جهودها لدعم وتطوير منظومة التعليم العالي من خلال التنسيق مع الجامعات ومؤسسات الدولة، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وتطوير قدرات الكوادر الأكاديمية والإدارية، إلى جانب ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي وتطبيق أفضل ممارسات الإدارة والجودة، وهو ما انعكس في حصولها على عدد من شهادات الأيزو في نظم الإدارة والجودة، مشيرًا إلى تحقيق الأمانة العامة للمجلس إنجازًا مؤسسيًّا بحصولها على المركز الثالث في جائزة مصر للتميز الحكومي كأفضل موقع للخدمات الإلكترونية، بما يعكس جهود العاملين والتزام المجلس بتعزيز الكفاءة المؤسسية وتحسين جودة الخدمات.

وخلال الفعالية، قام كل من الدكتور عبد العزيز قنصوة والدكتور مصطفى رفعت بتكريم الدكتور أيمن عاشور؛ تقديرًا لجهوده في دعم وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال فترة توليه وزارة التعليم العالي.

وأعرب عاشور عن امتنانه وتقديره لهذا التكريم، مؤكدًا أن مسيرته في الوزارة كانت حافلة بالجهود المشتركة مع قيادات الجامعات والوزارة، مشيرًا إلى أن الإنجازات التي تحققت جاءت ثمرة للتعاون المشترك.

كما أعرب عن خالص تمنياته بالتوفيق لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوة، في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة المقبلة.

كما قام كل من الدكتور عبد العزيز قنصوة والدكتور مصطفى رفعت بتكريم الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش السابق، تقديرًا لجهوده خلال فترة توليه مسئولية الجامعة.

وعلى هامش الفعالية، تم تقديم عدد من المقطوعات الموسيقية المستوحاة من روح شهر رمضان المعظم.