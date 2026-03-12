قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
ليلة متوترة في الأردن.. اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية وسقوط حطام في الزرقاء
وزير الخارجية يبحث مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط خفض التصعيد وتعزيز التعاون الاقتصادي
مسلسل مولانا.. نور علي تقلب حياة زوجة جابر
بيطري أسوان: تحصين 42 ألف حيوان و20 ألف طائر خلال فبراير الماضي
وزيرا خارجية مصر والصين يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات التصعيد الإقليمي
وزير الطاقة الهندي: وضع الطاقة بالبلاد مُستقر ولم يتأثر بإغلاق مضيق هرمز
حسام حسن يستقر على ضم قطة للمنتخب بعد تألقه مع بيراميدز
استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات
قصة تبنٍ انتهت بنكران الجميل .. مُسنّة مريضة بلا رعاية بعد أن تنازلت عن ممتلكاتها لابنتها بالتبني | تفاصيل الحكاية
جيش الاحتلال يعلن اغتيال أحد قادة الحرس الثوري الإيراني في غارة جوية على بيروت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يشارك في حفل الإفطار السنوي للمجلس الأعلى للجامعات

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في حفل الإفطار السنوي الذي نظمته أمانة المجلس الأعلى للجامعات برعاية الوزير.

حضر الحفل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، والدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشئون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي السابقين، ورؤساء الجامعات، ومساعدي ومستشاري الوزير، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأمانة المجلس الأعلى للجامعات.

وخلال كلمته، أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء الذي يجمع نخبة من قيادات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، في أجواء تسودها روح المودة والتقدير والعمل المشترك.

وأكد أن انعقاد هذا اللقاء في شهر رمضان المبارك يعكس القيم النبيلة التي يحملها هذا الشهر الكريم من تراحم وتكافل وتآلف، وهي قيم تمثل ركيزة أساسية في مسيرة العمل الوطني، وتعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي وشركائها، موجهًا الشكر للحضور على مشاركتهم في هذا اللقاء الذي يجسد روح التعاون والتكامل من أجل دعم مسيرة التنمية والتقدم.

وأعرب قنصوة عن خالص التقدير والامتنان لوزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق الدكتور أيمن عاشور؛ تقديرًا لجهوده المخلصة وعطائه المتواصل خلال فترة توليه مسئولية الوزارة، والتي شهدت خلالها منظومة التعليم العالي عددًا من المبادرات والخطوات التطويرية الداعمة لدور الجامعات المصرية علميًّا وبحثيًّا ومجتمعيًّا، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.

كما أشاد الوزير بدور المجلس الأعلى للجامعات في تنسيق السياسات الأكاديمية ودعم التطوير بالجامعات المصرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء منظومة تعليم عالٍ عصرية، موجهًا الشكر لأمانة المجلس على جهودها المستمرة في تطوير العمل المؤسسي والارتقاء بالأداء لدعم مسيرة التعليم العالي في مصر.

من جانبه، رحب الدكتور مصطفى رفعت بالحضور، مؤكدًا أن اللقاء يعكس حرص المجلس على تعزيز التواصل والتعاون بين قيادات التعليم العالي والبحث العلمي، وترسيخ روح العمل المشترك.

وأعرب عن ترحيبه بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوة، متمنيًا له التوفيق في قيادة المنظومة واستكمال مسيرة التطوير، بما يعزز دور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذا اللقاء يتزامن مع تكريم الدكتور أيمن عاشور؛ تقديرًا لجهوده المخلصة وعطائه خلال فترة توليه المسؤولية، والتي شهدت عددًا من المبادرات والإنجازات التي أسهمت في تطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز مكانة الجامعات محليًّا ودوليًّا.

وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن أمانة المجلس تواصل جهودها لدعم وتطوير منظومة التعليم العالي من خلال التنسيق مع الجامعات ومؤسسات الدولة، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وتطوير قدرات الكوادر الأكاديمية والإدارية، إلى جانب ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي وتطبيق أفضل ممارسات الإدارة والجودة، وهو ما انعكس في حصولها على عدد من شهادات الأيزو في نظم الإدارة والجودة، مشيرًا إلى تحقيق الأمانة العامة للمجلس إنجازًا مؤسسيًّا بحصولها على المركز الثالث في جائزة مصر للتميز الحكومي كأفضل موقع للخدمات الإلكترونية، بما يعكس جهود العاملين والتزام المجلس بتعزيز الكفاءة المؤسسية وتحسين جودة الخدمات.

وخلال الفعالية، قام كل من الدكتور عبد العزيز قنصوة والدكتور مصطفى رفعت بتكريم الدكتور أيمن عاشور؛ تقديرًا لجهوده في دعم وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال فترة توليه وزارة التعليم العالي.

وأعرب عاشور عن امتنانه وتقديره لهذا التكريم، مؤكدًا أن مسيرته في الوزارة كانت حافلة بالجهود المشتركة مع قيادات الجامعات والوزارة، مشيرًا إلى أن الإنجازات التي تحققت جاءت ثمرة للتعاون المشترك.

كما أعرب عن خالص تمنياته بالتوفيق لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوة، في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة المقبلة.

كما قام كل من الدكتور عبد العزيز قنصوة والدكتور مصطفى رفعت بتكريم الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش السابق، تقديرًا لجهوده خلال فترة توليه مسئولية الجامعة.

وعلى هامش الفعالية، تم تقديم عدد من المقطوعات الموسيقية المستوحاة من روح شهر رمضان المعظم.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتفقد رفع المخلفات وتطوير المحاور المرورية بـ كرداسة

جهود محافظة أسوان

المحافظ يوجه بمشاركة أعضاء برلمان الطفل الأسوانى في جلسة المجلس التنفيذى القادم

تكريم

مياه المنوفية تحتفل بليلة القدر وتُكرم حفظة القرآن الكريم من العاملين بالشركة وأبنائهم

بالصور

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد