ظهور لافت لـ إمام عاشور بعلامات الحجامة قبل السفر لـ تونس

ظهر إمام عاشور نجم وسط النادي الأهلي بشكل لافت خلال الصور التي نشرها النادي للاعبين المتجهين إلى تونس، بعدما بدا واضحًا آثار علامات حجامة على وجهه.

خطف إمام عاشور الأنظار في الصور الرسمية لبعثة الأهلي قبل السفر إلى تونس، حيث ظهرت علامات الحجامة على جانب وجهه، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي.

يستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام الترجي الرياضي التونسي في لقاء مرتقب ضمن الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، مما يسهل مهمته قبل لقاء الإياب.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في مباراته المقبلة الترجي التونسي يوم 15 مارس الجاري ضمن منافسات مباراة الذهاب لدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.