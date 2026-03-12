قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

شاهد| تويوتا bZ7 الكهربائية 2026 الجديدة

تويوتا bZ7 الكهربائية موديل 2026
تويوتا bZ7 الكهربائية موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا bZ7 الكهربائية موديل 2026، والتي تنتمي لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب.

تويوتا bZ7 الكهربائية موديل 2026

محرك تويوتا bZ7 الكهربائية موديل 2026

تحصل سيارة تويوتا bZ7 الكهربائية موديل 2026 على قوتها من محرك كهربائي، ينتج قوة 277 حصانا، وبها بطارية ليثيوم حديد فوسفات، وتوفر مدى قيادة يتراوح بين 600 و710 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

تويوتا bZ7 الكهربائية موديل 2026

مواصفات تويوتا bZ7 الكهربائية موديل 2026

تتميز تويوتا bZ7 الكهربائية موديل 2026 بتقنيات ذكاء اصطناعي ثورية، وتم دمج نظام HarmonyOS Cockpit 5.0 من هواوي لإدارة المقصورة، وهذا يوفر استجابة سريعة جداً للأوامر الصوتية وسلاسة فائقة في العرض على الشاشة المركزية الضخمة مقاس 15.6 بوصة، ويمكن للسائق التحكم في أجهزة المنزل الذكي مباشرة من شاشة السيارة.

تويوتا bZ7 الكهربائية موديل 2026

بالإضافة إلى أن تويوتا bZ7 الكهربائية موديل 2026 بها مقاعد انعدام جاذبية، وثلاجة مدمجة، ونظام القيادة الذاتي.

 

سعر تويوتا bZ7 الكهربائية موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة تويوتا bZ7 الكهربائية موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودية بسعر 95 ألف ريال سعودي.

الفئة الثانية من سيارة تويوتا bZ7 الكهربائية موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودية بسعر 130 ألف ريال سعودي.

تويوتا bZ7 الكهربائية موديل 2026

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

تأسست شركة تويوتا للسيارات عام 1937 على يد كيشيرو تويودا، وتحولت من صناعة الأنوال النسيجية إلى عملاق عالمي في صناعة السيارات.

وبدأت بأول محرك A1 عام 1934 وطراز AA عام 1936، لتصبح اليوم أكبر مصنع للسيارات عالمياً، وسجلت مبيعات قياسية بلغت 11.2 مليون سيارة في عام 2023، وتتميز بالموثوقية والابتكار، خاصة في السيارات الهجينة والفاخرة.

السيارات السيدان تويوتا bZ7 الكهربائية تويوتا bZ7 الكهربائية موديل 2026 محرك تويوتا bZ7 الكهربائية مواصفات تويوتا bZ7 الكهربائية سعر تويوتا bZ7 الكهربائية bZ7 الكهربائية موديل 2026

