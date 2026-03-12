شاهد| تويوتا bZ7 الكهربائية 2026 الجديدة

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا bZ7 الكهربائية موديل 2026، والتي تنتمي لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب.

تحصل سيارة تويوتا bZ7 الكهربائية موديل 2026 على قوتها من محرك كهربائي، ينتج قوة 277 حصانا، وبها بطارية ليثيوم حديد فوسفات، وتوفر مدى قيادة يتراوح بين 600 و710 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

تتميز تويوتا bZ7 الكهربائية موديل 2026 بتقنيات ذكاء اصطناعي ثورية، وتم دمج نظام HarmonyOS Cockpit 5.0 من هواوي لإدارة المقصورة، وهذا يوفر استجابة سريعة جداً للأوامر الصوتية وسلاسة فائقة في العرض على الشاشة المركزية الضخمة مقاس 15.6 بوصة، ويمكن للسائق التحكم في أجهزة المنزل الذكي مباشرة من شاشة السيارة.

بالإضافة إلى أن تويوتا bZ7 الكهربائية موديل 2026 بها مقاعد انعدام جاذبية، وثلاجة مدمجة، ونظام القيادة الذاتي.

الفئة الأولى من سيارة تويوتا bZ7 الكهربائية موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودية بسعر 95 ألف ريال سعودي.

الفئة الثانية من سيارة تويوتا bZ7 الكهربائية موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودية بسعر 130 ألف ريال سعودي.

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

تأسست شركة تويوتا للسيارات عام 1937 على يد كيشيرو تويودا، وتحولت من صناعة الأنوال النسيجية إلى عملاق عالمي في صناعة السيارات.

وبدأت بأول محرك A1 عام 1934 وطراز AA عام 1936، لتصبح اليوم أكبر مصنع للسيارات عالمياً، وسجلت مبيعات قياسية بلغت 11.2 مليون سيارة في عام 2023، وتتميز بالموثوقية والابتكار، خاصة في السيارات الهجينة والفاخرة.