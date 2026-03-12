شاهد| كرايسلر باسيفيكا موديل 2027

كشفت شركة كرايسلر عن طرازها الجديد كرايسلر باسيفيكا موديل 2027، وتنتمي باسيفيكا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

مواصفات كرايسلر باسيفيكا موديل 2027

زودت سيارة كرايسلر باسيفيكا موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح LED أمامية أكثر حداثة، وبها مصابيح نهارية مدمجة ضمن عناصر حادة تمتد إلى أسفل الواجهة، ويمتد شريط إضاءة LED عبر المقدمة ولكنه يستخدم نمط مميز يجعله مختلف عن أشرطة الإضاءة الأبسط الموجودة في العديد من السيارات الأخرى.

بالاضافة إلي ان سيارة كرايسلر باسيفيكا موديل 2027 بها، حزمة Enhanced Safety Sphere Package الجديدة والتي تتضمن عرض النقطة العمياء عند تشغيل إشارة الانعطاف، وتفعيل الكاميرا بالاعتماد على نظام ParkSense، وبها نظام رؤية محيطية 360 درجة، وبها مساعد الاصطفاف الأمامي مع ميزة التوقف.

محرك كرايسلر باسيفيكا موديل 2027

تحصل سيارة كرايسلر باسيفيكا موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 3600 سي سي، وتنتج قوة 287 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة كرايسلر في صناعة السيارات

تأسست شركة كرايسلر بعد إعادة تنظيم شركة "ماكسويل موتور" في عام 1924، وأطلقت أول سيارة كرايسلر بمحرك بست أسطوانات ومكابح هيدروليكية .

واشتهرت كرايسلر في الخمسينيات بمحركات "هيمي" (Hemi) القوية، وأنتجت سيارات عضلية شهيرة مثل دودج تشارجر وكرايسلر 300، وواجهت خطر الإفلاس في أواخر السبعينيات وتم إنقاذها.

اندمجت مع دايملر بنز عام 1998 لتشكيل دايملر كرايسلر، ثم باعتها دايملر في 2007، واستحوذت فيات عليها في عام 2014 لتكوين فيات كرايسلر للسيارات (FCA).

ومن عام 2021 حتي الان اندمجت FCA مع مجموعة PSA لتشكيل مجموعة "ستيلانتيس" (Stellantis)، حيث تستمر كرايسلر كعلامة تجارية تحت مظلة الشركة الجديدة.