قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الهجمات وتؤكد حقها في الدفاع عن نفسها| فيديو
مخطط إسرائيل الكبرى.. أحمد موسى للمصريين: ماتسمحوش لحد يستغل هذا الأمر
بعد بيان الأهلي.. خبير يثير الجدل: هل تتفق هذه القرارات مع لوائح الفيفا؟
برباعية مقابل هدف.. أتليتكو مدريد يسحق توتنهام في دوري أبطال أوروبا
وبدأت العشر الأواخر من رمضان.. 10 أعمال تدرك بها فضل ليلة القدر
تذبذب أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمه عيار 21 الآن
مباراة الأهلي والترجي | أحمد حسن يصدم جماهير المارد الأحمر .. ما السبب
كيفية صلاة ليلة القدر وعدد ركعاتها.. اغتنمها في العشر الأواخر وسترى العجب بحياتك
الخارجية : تسهيل عبور المصريين في الخليج إلى المطارات العاملة بدول الجوار
زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل
هل ترتفع أسعار الغذاء بعد زيادة الوقود؟ شعبة المواد الغذائية تكشف تأثير السولار على السوق
أدعية العشر الأواخر من رمضان.. ردد أفضل 200 دعاء تقضى حوائجك وتدرك بها ليلة القدر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الفرق بين أودي A5 و مرسيدس C43 موديل 2026

اودي A5 و مرسيدس C43 موديل 2026
اودي A5 و مرسيدس C43 موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: اودي A5 و مرسيدس C43 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

محرك اودي A5 موديل 2026

سيارة اودي A5 موديل 2026 الجديدة 

تحصل سيارة اودي A5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 196 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 246 كم/ساعة، وبها عزم دوران 340 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.8 ثانية، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اودي A5 موديل 2026

سيارة اودي A5 موديل 2026 الجديدة 

الفئة الأولي من سيارة اودي A5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي A5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 850 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة اودي A5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 400 ألف جنيه .

محرك مرسيدس-بنز C43 موديل 2026

سيارة مرسيدس-بنز C43 موديل 2026 الجديدة 

تستمد سيارة مرسيدس-بنز C43 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 421 حصان، وتصل سرعتها القصوي غلي 250 كم/ساعة، وتحتاج إلي 9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 66 لتر، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 4.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر مرسيدس-بنز C43 موديل 2026

سيارة مرسيدس-بنز C43 موديل 2026 الجديدة 

تباع سيارة مرسيدس-بنز C43 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 5 مليون و 800 ألف جنيه .

مستقبل صناعة السيارات سوق السيارات المصري اودي A5 موديل 2026 مرسيدس C43 موديل 2026 مرسيدس C43 سعر اودي A5 موديل 2026 سعر مرسيدس بنز C43 موديل 2026 بنز C43 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

صورة أرشيفية

معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

الدكتور ضياء العوضي

بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟

ترشيحاتنا

البوسترات الرسمية ل "فاميلي بيزنس" للنجم محمد سعد تحت شعار ( الكبير وصل) استعدادا لطرحه بعيد الفطر المبارك

إعلان بوسترات فيلم فاميلي بيزنس لـ محمد سعد تحت شعار الكبير وصل

الفنان حسن حفني

حسن حفني لـ صدي البلد: قرأت في علم النفس وذاكرت جيدًا لتجسيد شخصيتي في مسلسل "اللون الأزرق"

شريف رمزي ويسرا

شريف رمزي يهنئ يسرا بمناسبة عيد ميلادها

بالصور

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد