الفرق بين أودي A5 و مرسيدس C43 موديل 2026

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: اودي A5 و مرسيدس C43 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

محرك اودي A5 موديل 2026

سيارة اودي A5 موديل 2026 الجديدة

تحصل سيارة اودي A5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 196 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 246 كم/ساعة، وبها عزم دوران 340 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.8 ثانية، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اودي A5 موديل 2026

سيارة اودي A5 موديل 2026 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة اودي A5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي A5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 850 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة اودي A5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 400 ألف جنيه .

محرك مرسيدس-بنز C43 موديل 2026

سيارة مرسيدس-بنز C43 موديل 2026 الجديدة

تستمد سيارة مرسيدس-بنز C43 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 421 حصان، وتصل سرعتها القصوي غلي 250 كم/ساعة، وتحتاج إلي 9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 66 لتر، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 4.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر مرسيدس-بنز C43 موديل 2026

سيارة مرسيدس-بنز C43 موديل 2026 الجديدة

تباع سيارة مرسيدس-بنز C43 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 5 مليون و 800 ألف جنيه .