هيكل سيارة يمكنه تحويل الشاحنات الكلاسيكية إلى كهربائية

تشهد ساحة السيارات الكلاسيكية تحولاً جذرياً بفضل الابتكار الجديد الذي قدمته شركة بريطانية متخصصة في تعديل المركبات الكهربائية.

فقد نجحت شركة "Electric Classic Cars" في بناء شاسيه متطور بنظام “سكيت بورد” يعتمد على منظومة دفع تسلا، وهو مصمم خصيصًا ليناسب أجسام الشاحنات الأمريكية العريقة مثل "فورد برونكو" و"F-150"، مما يمنح هذه الأساطير حياة جديدة في عصر الطاقة النظيفة.

خبرة بريطانية تمتد لأكثر من عقد في التحول الكهربائي

لم تكن هذه الخطوة وليدة الصدفة، بل هي نتاج خبرة طويلة لشركة "Electric Classic Cars" التي تعمل في تحويل السيارات الكلاسيكية إلى كهربائية منذ عام 2015.

وقد شملت سجلات الشركة تحويل طرازات أيقونية مثل "فولكس فاجن بيتل"، و"بورشه 911"، و"لاند روفر ديفندر".

كما أثارت الجدل سابقًا بإعادة توصيل سيارة "فيراري تستاروسا" كهربائيًا، وهي الخطوة التي يرى البعض أنها جردت السيارة من روحها، لكنها أثبتت قدرة الشركة الفائقة على التعامل مع أعقد الأنظمة الميكانيكية.

شاسيه تسلا الموديولار لسهولة التركيب المنزلي

يعتمد الابتكار الجديد على شاسيه موديولار يمكن تركيبه أسفل أجسام الشاحنات الكلاسيكية وسيارات الدفع الرباعي القديمة.

المثير في الأمر أن هذا الشاسيه يستخدم منظومة دفع كاملة من “تسلا موديل 3”، وقد تم تصميمه بطريقة تسمح بتركيبه في أي ورشة منزلية "جراج" تقريبًا.

ويوفر هذا النظام حلاً متكاملاً يجمع بين قوة الأداء الكهربائي وبين التصميم الخارجي الكلاسيكي الذي يعشقه الملايين، مما يسهل عملية التحويل دون الحاجة لتعديلات ميكانيكية معقدة في جسم السيارة الأصلي.

الفئة المستهدفة وحدود الأداء في الطرق الوعرة

رغم أن المنصة الجديدة تستهدف الشاحنات وسيارات الـ 4x4 العريقة، إلا أن الشركة توضح أن هذا النظام مصمم بشكل أساسي للقيادة اليومية والراحة الفائقة، وليس مخصصًا لعشاق الطرق الوعرة المحترفين الذين يبحثون عن أداء شاق في التضاريس القاسية.

تهدف المنصة إلى توفير تجربة قيادة سلسة، هادئة، وقوية في الوقت ذاته، مما يجعلها الخيار المثالي لمن يرغب في اقتناء شاحنة كلاسيكية بموثوقية وأداء السيارات الكهربائية الحديثة.