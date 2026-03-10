قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يحذر إيران: سنرد بقوة أكبر 20 مرة حال وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز
صدمة في صراع القمة.. كيف يمكن للأهلي العودة إلى سباق لقب الدوري؟
الكرة تتحدى التوتر في الشرق الأوسط.. هل تأثرت الدوريات فى الدول العربية بالحرب الأمريكية الإسرائيلية - الإيرانية
بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء
إيران .. الحرس الثوري يعلن تدمير طائرة مسيرة من طراز هيرون تي بي
وصول المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس للمحكمة
بعد زيادة أسعار البنزين.. هذه تعريفة السرفيس والنقل العام الجديدة في القاهرة
مصادر : الاستيلاء على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب سيتطلب قوات برية كبيرة
قافلة زاد العزة 153.. الهلال الأحمر يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الأشقاء الفلسطينيين
على مدار الساعة.. وزير الخارجية يتابع أوضاع المصريين العالقين بدول المنطقة
أذربيجان ترسل قافلة من المساعدات الإنسانية إلى إيران لدعم الشعب
الأحد المقبل.. فتح التحويلات البنكية للمصريين بالخارج لحجز أراضي بيت الوطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيكل سيارة يمكنه تحويل الشاحنات الكلاسيكية إلى كهربائية

هيكل سيارة
هيكل سيارة
عزة عاطف

تشهد ساحة السيارات الكلاسيكية تحولاً جذرياً بفضل الابتكار الجديد الذي قدمته شركة بريطانية متخصصة في تعديل المركبات الكهربائية. 

فقد نجحت شركة "Electric Classic Cars" في بناء شاسيه متطور بنظام “سكيت بورد” يعتمد على منظومة دفع تسلا، وهو مصمم خصيصًا ليناسب أجسام الشاحنات الأمريكية العريقة مثل "فورد برونكو" و"F-150"، مما يمنح هذه الأساطير حياة جديدة في عصر الطاقة النظيفة.

خبرة بريطانية تمتد لأكثر من عقد في التحول الكهربائي

لم تكن هذه الخطوة وليدة الصدفة، بل هي نتاج خبرة طويلة لشركة "Electric Classic Cars" التي تعمل في تحويل السيارات الكلاسيكية إلى كهربائية منذ عام 2015. 

وقد شملت سجلات الشركة تحويل طرازات أيقونية مثل "فولكس فاجن بيتل"، و"بورشه 911"، و"لاند روفر ديفندر". 

كما أثارت الجدل سابقًا بإعادة توصيل سيارة "فيراري تستاروسا" كهربائيًا، وهي الخطوة التي يرى البعض أنها جردت السيارة من روحها، لكنها أثبتت قدرة الشركة الفائقة على التعامل مع أعقد الأنظمة الميكانيكية.

شاسيه تسلا الموديولار لسهولة التركيب المنزلي

يعتمد الابتكار الجديد على شاسيه موديولار يمكن تركيبه أسفل أجسام الشاحنات الكلاسيكية وسيارات الدفع الرباعي القديمة. 

المثير في الأمر أن هذا الشاسيه يستخدم منظومة دفع كاملة من “تسلا موديل 3”، وقد تم تصميمه بطريقة تسمح بتركيبه في أي ورشة منزلية "جراج" تقريبًا. 

ويوفر هذا النظام حلاً متكاملاً يجمع بين قوة الأداء الكهربائي وبين التصميم الخارجي الكلاسيكي الذي يعشقه الملايين، مما يسهل عملية التحويل دون الحاجة لتعديلات ميكانيكية معقدة في جسم السيارة الأصلي.

الفئة المستهدفة وحدود الأداء في الطرق الوعرة

رغم أن المنصة الجديدة تستهدف الشاحنات وسيارات الـ 4x4 العريقة، إلا أن الشركة توضح أن هذا النظام مصمم بشكل أساسي للقيادة اليومية والراحة الفائقة، وليس مخصصًا لعشاق الطرق الوعرة المحترفين الذين يبحثون عن أداء شاق في التضاريس القاسية. 

تهدف المنصة إلى توفير تجربة قيادة سلسة، هادئة، وقوية في الوقت ذاته، مما يجعلها الخيار المثالي لمن يرغب في اقتناء شاحنة كلاسيكية بموثوقية وأداء السيارات الكهربائية الحديثة.

السيارات لكهربائية تحويل السيارات لكهربائية فورد برونكو كهربائية شاسيه تسلا للشاحنات سيارات كلاسيكية كهربائية 2026 شركة Electric Classic Cars

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

ترشيحاتنا

Xiaomi Pad 8

Xiaomi Pad 8.. أحدث جهاز لوحي يعمل بنظام Android إليك أهم مواصفاته

هاتف Vivo V70 FE

مواصفات تصوير احترافية وعمر بطارية أطول .. إليك أفضل هاتف لمحدودي الدخل

سمارت #5

تعرف على سمارت 5 الكهربائية الجديدة ونسختها الـ BRABUS

بالصور

بالقفطان.. كندة علوش تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أنيقة

بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة
بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة
بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

نزاع قانوني طويل.. "اهتزاز الموت" يهدد سائقي سيارات فورد بالـ.قتل

فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي

بمكونات بسيطة في البيت.. طريقة عمل بسكويت العيد مثل المحلات بخطوات سهلة

بسكويت العيد
بسكويت العيد
بسكويت العيد

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد