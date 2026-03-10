أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إعلام لبناني" بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة برعشيت جنوبي لبنان.

إسرائيل متخوفة من استخدام إيران نوع معين من الصواريخ

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن التطورات الميدانية كثيرة ولكنها أهدأ من الأيام السابقة، وهو ما تحدثت عنه تقديرات الأجهزة الأمنية العسكرية بقلة ونقصان أعداد الصواريخ الإيرانية التي تطلق نحو الأراضي المحتلة، وتعزي إسرائيل ذلك إلى استهداف منصات إطلاق الصواريخ التي كانت موجهة نحو الأراضي المحتلة.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن إسرائيل متخوفة من استخدام نوع معين من الصواريخ الانشطارية المتشظية التي تحمل قنابل عنقودية ووصل بعضها إلى الأراضي المحتلة وأسفر حينها عن مقتل 2 من الإسرائيليين و16 موقعا تعرضوا للدمار بفعل هذه القنابل.

وتابعت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه رصد صواريخ متوجهة من إيران إلى الأراضي المحتلة ولكن فيما بعد تم دوي صفارات الإنذار ولم يطلب من الإسرائيليين التوجه إلى الملاجئ إلا أنه تم التعامل معها قبل دخولها المجال الجوي في الأراضي المحتلة.