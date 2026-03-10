سلوى محمد علي: تمنيت خروج نعشي من المسرح القومي.. ثم تراجعت لهذا السبب

كشفت الفنانة سلوى محمد علي عن أمنية خاصة كانت تراودها بشأن لحظة توديعها بعد الوفاة، موضحة أنها كانت تتمنى أن يخرج نعشها من المسرح القومي المصري، باعتباره تقليدًا قديمًا كان يُتبع لتكريم الفنانين.



وقالت سلوى محمد علي، خلال استضافتها في برنامج «بين السطور» الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي عبر قناة قناة TEN: «كنت أتمنى أن يخرج نعشي من المسرح القومي، لأن ده تقليد قديم ومعروف لتكريم الفنانين».



وأشارت إلى أنها تراجعت لاحقًا عن هذه الفكرة، حرصًا على عدم إرهاق أبنائها أو التسبب في ازدحام خلال مراسم الجنازة، مؤكدة أنها لا ترغب في أن يتحول يوم وداعها إلى عبء أو مشهد مرهق للمقربين منها.

كما تحدثت الفنانة خلال اللقاء عن جوانب مختلفة من حياتها الشخصية والمهنية، إضافة إلى رؤيتها للحياة والموت وتجربتها الطويلة داخل الوسط الفني.