سلوى محمد علي: بخاف من التقدم في العمر ومبحبش أقف قدام المرايا

كشفت سلوى محمد علي ، عن أحد مخاوفها الشخصية، مؤكدة أنها تشعر بالقلق من التقدم في العمر، كما أنها لا تحب الوقوف أمام المرآة.

وقالت سلوى، خلال استضافتها في برنامج بين السطور الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي عبر قناة TEN:«بخاف من تقدم العمر، ومبحبش أقف قدام المرايا».

وتحدثت الفنانة ، خلال اللقاء عن عدد من الجوانب الإنسانية في حياتها، مشيرة إلى أنها تحرص على البساطة في حياتها اليومية، كما تفضل شراء المنتجات المصرية ولا تهتم بالعلامات التجارية.

وأوضحت أنها تتعامل مع هذه المخاوف ببساطة، وتركز على حياتها وأعمالها الفنية دون الانشغال كثيرًا بتغيرات العمر.