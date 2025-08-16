سلوى محمد على: أربى بناتى على الحرية والكرامة.. خاص

كشفت الفنانة سلوى محمد على عن طريقة تربية بناتها وما إذا كان قريبا من شخصية “عبلة” التى قدمتها فى مسلسلها الأخير “فات الميعاد”.

وقالت سلوى محمد على فى تصريح خاص لـ صدى البلد : “لا أقبل بأي حال من الأحوال أن تكرر بناتي نموذج مسلسل ”فات الميعاد" من خلال شخصية عبلة.

سلوى محمد على : لا أقبل أن تهان المرأة

وأضافت سلوى محمد على : لا أقبل أن تهان امرأة باسم الزواج أو أن تعذب باسم الحفاظ على الأسرة، عبلة نموذج يجب أن نتجاوزه لا أن نكرسه، وأن نضع حدًا لهذا النوع من التربية والتفكير،

وأوضحت سلوى محمد على : أربي بناتي على الحرية والكرامة والاحترام المتبادل، وأرفض تمامًا أن يسكتن على أي نوع من الإهانة أو القهر، والمرأة ليست أقل من الرجل في شيء.

وكانت الفنانة سلوى محمد علي كشفت عن تفاصيل «عبلة» في مسلسل «فات المعاد»، قائلة: «عبلة أنا اعرفها كويس، أنا ست من طبقة شعبية، وشوفت الفرح اللي بيحصل فيه أي، اللي بيحصل إن الحما بتحط رجليها على الباب علشان العروسة وهي لابسة فستان الفرح توقع، أنا شوفت المشهد دا».

خلفية دور عبلة

وأضافت الفنانة سلوى محمد علي خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «صاحبة السعادة» والمذاع عبر قناة dmc: «دا مشهد شوفته في طفولتي وأول ما جات عبلة أنا افتكرت المشهد على طول، شوفت حاجة بسيطة أوي، أخت الجوز اسمها عمتي حتى لو طفلة عندها 7 سنين، ودا نوع من أنواع السطو، أنا بقول لأخت جوزي اللي عندها 10 سنين يا عمتي».

واستكملت: «انا جاية من الحتة دي وشوفت 50 عبلة، وشوفت إن عبلة مش شريره، دي بتمارس سلطتها اللي المجتمع ادهالها، هي هتعمل أي، دي سلطة هي اخدتها، المجتمع بيدهالها من مئات السنين».