قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اطبخ نوع الخضار ده كتير لمواجهة الاكتئاب وعلاج الأنيميا
حمزة نمرة بعد نجاح ألبومه: ربنا اداني أكتر مما استحق
فصل المرافق عن محيط حريق مخزن الخردة في بولاق أبو العلا| فيديو
مخزن في عقار 5 طوابق.. التحريات الأولية تكشف تفاصيل حريق بولاق أبو العلا| فيديو
محافظة القاهرة تكشف تفاصيل حريق بولاق أبو العلا
بعد انتشار الأدخنة.. إخلاء 3 عقارات سكنية بمحيط مخزن بولاق أبو العلا
ارتفاع ألسنة اللهب من مخزن وسط عقارين مأهولين بالسكان في بولاق أبو العلا
وزير الرياضة ينعى دينا علاء لاعبة فريق سموحة للجودو
الأهلي يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة اعتراضًا على طرد محمد هاني
قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء شقته؟
قالك إنتِ طالق بس شفهي..هل الطلاق صحيح؟
خطة النواب: إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج عوضت خسائر قناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سلوى محمد على: أربى بناتى على الحرية والكرامة.. خاص

سلوى محمد على
سلوى محمد على
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة سلوى محمد على عن طريقة تربية بناتها وما إذا كان قريبا من شخصية “عبلة” التى قدمتها فى مسلسلها الأخير “فات الميعاد”. 

وقالت سلوى محمد على فى تصريح خاص لـ صدى البلد : “لا أقبل بأي حال من الأحوال أن تكرر بناتي نموذج مسلسل ”فات الميعاد" من خلال شخصية عبلة. 

سلوى محمد على : لا أقبل أن تهان المرأة 

وأضافت سلوى محمد على : لا أقبل أن تهان امرأة باسم الزواج أو أن تعذب باسم الحفاظ على الأسرة، عبلة نموذج يجب أن نتجاوزه لا أن نكرسه، وأن نضع حدًا لهذا النوع من التربية والتفكير،

وأوضحت سلوى محمد على : أربي بناتي على الحرية والكرامة والاحترام المتبادل، وأرفض تمامًا أن يسكتن على أي نوع من الإهانة أو القهر، والمرأة ليست أقل من الرجل في شيء. 

وكانت الفنانة سلوى محمد علي كشفت عن تفاصيل «عبلة» في مسلسل «فات المعاد»، قائلة: «عبلة أنا اعرفها كويس، أنا ست من طبقة شعبية، وشوفت الفرح اللي بيحصل فيه أي، اللي بيحصل إن الحما بتحط رجليها على الباب علشان العروسة وهي لابسة فستان الفرح توقع، أنا شوفت المشهد دا».

خلفية دور عبلة

وأضافت الفنانة سلوى محمد علي خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «صاحبة السعادة» والمذاع عبر قناة dmc: «دا مشهد شوفته في طفولتي وأول ما جات عبلة أنا افتكرت المشهد على طول، شوفت حاجة بسيطة أوي، أخت الجوز اسمها عمتي حتى لو طفلة عندها 7 سنين، ودا نوع من أنواع السطو، أنا بقول لأخت جوزي اللي عندها 10 سنين يا عمتي».

واستكملت: «انا جاية من الحتة دي وشوفت 50 عبلة، وشوفت إن عبلة مش شريره، دي بتمارس سلطتها اللي المجتمع ادهالها، هي هتعمل أي، دي سلطة هي اخدتها، المجتمع بيدهالها من مئات السنين».

سلوى محمد على الفنانة سلوى محمد على فات الميعاد مسلسل ”فات الميعاد أفلام سلوى محمد على

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| سرقة سيارات شيفروليه من المصنع .. مرسيدس تحذر وريفيان تغرق

بطولة الجمهورية للشراع

تعرف على نتائج اليوم الثاني في المرحلة الأولى ببطولة الجمهورية للشراع

ياسمين صبري

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

بالصور

لماذا يرفض الأطفال الطعام الجديد؟ خبراء يكشفون أسباب الانتقائية الغذائية وحلول عملية للآباء

أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة
أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة
أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة

أخبار السيارات| سرقة سيارات شيفروليه من المصنع .. مرسيدس تحذر وريفيان تغرق

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تعرف على نتائج اليوم الثاني في المرحلة الأولى ببطولة الجمهورية للشراع

بطولة الجمهورية للشراع
بطولة الجمهورية للشراع
بطولة الجمهورية للشراع

اطبخ نوع الخضار ده كتير لمواجهة الاكتئاب وعلاج الأنيميا

الاكتئاب
الاكتئاب
الاكتئاب

فيديو

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

المزيد