قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجراءات عاجلة من التعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد.. تفاصيل
ماكرون: علينا أن نتذكر ميل روسيا إلى عدم الوفاء بالتزاماتها
فحص 8 ملايين و336 ألف طفل حديثي الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الأداء المالي للدولة.. والحكومة تتحمل اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي
رسميا.. إطلاق تطبيق البورصة المصرية EGX لتعزيز الشفافية في سوق المال غدا
حسام عاشور : رفضت الزمالك علشان ما أزعلش جمهور الأهلي
المالية: تحديث المنظومة الضريبية وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات
المالية تحسم 1.051 مليون نزاعا و إقرارا ضريبيا بـ77.9 مليار جنيه
4 مليارات جنيه لسد عجز المعلمين و6.25 للتغذية المدرسية| الدولة تتحرك لتحسين المنظومة التعليمية
علاج 80 ألف حالة حرجة.. كجوك: الدولة تحملت 2.3 مليار جنيه اشتراكات التأمين الصحي عن غير القادرين
ما هي Bluesky؟.. كل ما يجب معرفته عن المنافس الجديد لـ إكس
وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مراد مكرم: السلام المجتمعي والأمن والأمان ماينفعش يكون مشروط بلبس البنات

مراد مكرم
مراد مكرم
باسنتي ناجي

علق الفنان مراد مكرم على حادث فتيات طريق الواحات.

وكتب مراد مكرم عبر فيسبوك:"الشعب المصري لازم يفهم ان مافيش حاجه اسمها "كانوا لابسين ايه " في تطبيق القانون...ده شغل مصاطب .


السلام المجتمعي و الأمن و الآمان ما ينفعش يكون مشروط بلبس البنات....نقلبها شيوعيه بقي و لبس موحد احسن.تطبيق القانون علي الجاني  لا يعتمد علي ملابس الضحيه".

وباشرت نيابة أكتوبر أول تحقيقات موسعة في واقعة مطاردة فتيات على طريق الواحات وإصابة اثنتين منهن بجروح وكسور في مختلف أنحاء الجسد.

واستمرت التحقيقات لقرابة 12 ساعة استمعت خلالها النيابة لأقوال المجني عليهما وأسرتيهما وطلبات دفاعهما، حيث طلب الدفاع تفريغ كاميرات مراقبة محطة وقود شهيرة لبيان كواليس معاكسة المتهمين للفتيات قبل مطاردتهن على طريق الواحات.

كما طلب الدفاع عرض المتهمين على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطي المتهمين مواد مخدرة من عدمه، فيما عرضت أسر المتهمين التصالح مع الفتيات إلا ان أسرتي الفتاتين رفضتا التصالح.

ومثل المتهمون أمام النيابة حيث أنكروا تفاصيل الحادث وأنهم لم يرتكبوا ما نسب إليهم من اتهامات.

وانتقل فريق من النيابة العامة بأكتوبر، إلى موقع حادث مطاردة 3 سيارات يقودها 3 شباب، سيارة تقودها فتاة وبصحبتها صديقاتها، ما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل، عقب إغلاق الطريق أمامها، والتسبب فى إصابتهن، على طريق الواحات بمدينة أكتوبر، لفحص كاميرات المراقبة والاطلاع على كاميرات محطة وقود كانت تتواجد فيها الفتيات والشباب المتهمين.

وواجهت النيابة الشباب الأربعة المتهمين بمقطع الفيديو المنتشر على موقع فيسبوك لمحاولة تضييقهم الخناق على سيارة الفتيات لاستيقافهن وقيامهم بمعاكستهن.

نفى المتهمون ارتكابهم الواقعة أو محاولة قتلهم الفتيات أو التسبب في اصطدامهن بالسيارة النقل.

وذكر أحد المتهمين طالب بكلية طب أنه كان برفقة أحد المتهمين يتنزهان بسيارته ولم يعاكس أيا من الفتيات وليس له صلة بما حدث.

قررت النيابة حبس المتهمين الأربعة 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائدى 3 سيارات ملاكى بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكى أخرى بالجيزة، ما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من طالبة "مصابة بكدمات وسحجات" - قائدة السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" - مقيمة بمحافظة الجيزة بتضررها من قائدى 3 سيارات لقيامهم بملاحقتها ومحاولة استيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها طالبة " مصابة بجرح بالجبهة" ما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما وفرار الـ 3 سيارات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارات المشار إليها وقائديها ومستقليها فى حينه 3 طلاب ، وسائق بأحد تطبيقات النقل الذكى جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها ومستقليها.

مراد مكرم فتيات حادث طريق الواحات طريق الواحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

ملابس البحر .. مي عمر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

عيد ميلاده.. تامر حسني من عامل فى بنزينة إلى النجومية ومواقفه الإنسانية

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

مرسيدس تحذر من انهيار الاقتصاد الأوروبي بسبب السيارات الكهربائية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

استعدادا لامتحانات الدور الثاني..أزهر الشرقية يعقد اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

شهد رمزى

تزوجت من أحمد فهمي | من هي شهد رمزي بعد اطلاق برومو "أصل الجمال"؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد