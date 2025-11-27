قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مجلس البردة الشريفة يضيء مسجد النجم بالأقصر في أجواء روحانية مميزة .. فيديو

مجلس البردة الشريفة يضيء مسجد سيدي أحمد النجم بالأقصر في أجواء روحانية مميزة
مجلس البردة الشريفة يضيء مسجد سيدي أحمد النجم بالأقصر في أجواء روحانية مميزة
شمس يونس

شهد مسجد سيدي أحمد النجم التابع لمديرية اوقاف الأقصر مساء الخميس انعقاد مجلس قراءة البردة الشريفة وذلك ضمن مبادرة صحح مفاهيمك التي تنفذها وزارة الاوقاف بهدف تعزيز الوعي الديني السليم ونشر الفكر الوسطى داخل المجتمع المصري
وجاء انعقاد المجلس ضمن خطة دعوية واسعة تواصلها الوزارة برعاية الدكتور اسامة الازهري وزير الاوقاف ورئيس المجلس الاعلى للشئون الاسلامية حيث تعمل الوزارة على دعم البرامج التثقيفية والدروس المنتظمة التي تسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة مسارات التطرف سواء كان دينيا او فكريا.

وتم تنفيذ المجلس بناء على تعليمات الدكتور السيد حسين عبد الباري رئيس القطاع الديني بتكثيف البرامج الدعوية وبدعم وتوجيه من الشيخ على صديق امير مدير مديرية اوقاف الأقصر وبرعاية الشيخ الطيب محمد حسان وكيل المديرية ومسئول الدعوة الالكترونية


كما جرى الاشراف الميداني على المجلس بقيادة الشيخ سيد محمود جاد الرب مدير الدعوة بالمديرية لضمان تنظيم فعاليات قراءة البردة بشكل يليق بالمسجد ورواده.

وشهد المسجد حضور عدد من الاهالي ورواد المساجد الذين حرصوا على متابعة قراءة الفصل التاسع من البردة الشريفة للامام البوصيري ضمن برنامج متواصل اعلنته الوزارة ليتم قراءتها على عدة مجالس متتابعة تهدف الى تجديد الخطاب الديني وتعزيز قيم التسامح والاخلاق والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.

واكدت مديرية اوقاف الأقصر استمرارها فى تنفيذ خطتها الدعوية خلال الفترة المقبلة من خلال برامج متنوعة تستهدف الشباب والاسر ورواد المساجد بما يدعم نشر الهدوء الفكري ويواجه اى انحراف عن منهج الاعتدال. 
 

الاقصر اخبار الاقصر اوقاف الاقصر

